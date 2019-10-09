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В конце октября в Украину прибудет руководство НАТО, флот Альянса войдет в Одессу

В конце октября в Украину прибудет руководство НАТО, флот Альянса войдет в Одессу (27)

Известия в Украине 2019.10.09 11:46
Руководство НАТО посетит Украину, а именно Киев и Одессу, 30-31 октября. "Этот визит является очень важным, и он подчеркнет все пункты нынешней повестки дня, которые есть в отношениях между НАТО и Украиной", - сообщил глава Представительства НАТО в Украине Александер Винников. Такой сигнал от альянса, по мнению Винникова, свидетельствует о том, что НАТО поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.
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2019.10.09 (27)

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