В конце октября в Украину прибудет руководство НАТО, флот Альянса войдет в Одессу (27)

2019.10.09 (27)2019.10.08 (24) →
- В конце октября в Черное море зайдут корабли НАТО : BlackSeaNews.net 12:02
- В конце октября в Украину прибудет руководство НАТО, флот Альянса войдет в Одессу : Известия в Украине 11:46
- Представители НАТО планируют посетить Украину 30-31 октября : ГолосUA 11:05
- Руководство НАТО едет в Украину: названы сроки : Информационное Сопротивление 10:12
- Делегация НАТО посетит Украину в конце октября : Народный Корреспондент 10:09
- Генсек НАТО посетит Украину в конце октября : Фокус 10:04
- Руководство НАТО собирается приехать в Украину в конце октября : Iнше ТВ 09:44
- В Украину приедет руководство НАТО : Новое Время 09:39
- Руководство НАТО срочно едет в Украину с поддержкой : FinOboz 09:35
- Руководство НАТО посетит Украину в октябре : Рубрика 09:31
- В конце октября в Украину собирается приехать руководство НАТО : Антикор.com.ua 09:11
- Украину хотят посетить представители НАТО: когда и зачем : В Час Пик 08:44
- Руководство НАТО в конце октября приедет в Украину : UATV 08:44
- Руководство НАТО приедет в Украину : ГЛАВПОСТ 08:35
- Руководство НАТО приедет в Украину : 24 канал 08:30
- Руководство НАТО срочно едет в Украину с поддержкой : ReplyUA.net 08:26
- Представители руководящего органа НАТО планируют посетить Украину в конце октября : ДнепрCity.net 08:07
- Руководство НАТО посетит Украину 30-31 октября : Комсомольская Правда в Украине 07:46
- В Украину едет руководство НАТО: детали визита : GlavPost.Com 07:38
- Представители руководящего органа НАТО планируют посетить Украину в конце октября : 112.ua 07:30
- Одессу посетит руководство НАТО : Одесса News 07:14
- В Украину едет руководство НАТО: детали визита : NewsMir.info 07:07
- Руководство НАТО посетит Украину : Главное 07:05
- Руководство НАТО собирается приехать в Украину в конце октября : Українська правда 06:40
- Руководство НАТО посетит Украину в октябре : Багнет 06:31
- В Украину едет руководство НАТО: детали визита : Гуру.ua 00:40