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Фокус: Украина

Сайдик не смог сказать, кому принадлежит Крым

Сайдик не смог сказать, кому принадлежит Крым (1)

ICTV Факти 2019.10.08 12:06
Специальный представитель председателя ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик заявил, что не будет выражать свою позицию по Крыму. На международной конференции Salzburg Europe Summit во время сессии Украина - шансы на мирное урегулирование специального представителя председателя ОБСЕ в ТКГ Мартина Сайдика попросили сказать, не была ли ошибкой аннексия Крыма Россией в результате "референдума". Однако он заявил, что не будет выражать свою позицию, поскольку его сферой
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2019.10.09 (1)

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