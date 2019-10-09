Сайдик не смог сказать, кому принадлежит Крым (1)

ICTV Факти 2019.10.08 12:06
Специальный представитель председателя ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик заявил, что
не будет выражать свою позицию по Крыму.
На международной конференции Salzburg Europe Summit во время сессии Украина
- шансы на мирное урегулирование специального представителя председателя
ОБСЕ в ТКГ Мартина Сайдика попросили сказать, не была ли ошибкой аннексия
Крыма Россией в результате "референдума".
Однако он заявил, что не будет выражать свою позицию, поскольку его сферой
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