Сайдик не смог сказать, кому принадлежит Крым (1)

ICTV Факти 2019.10.08 12:06

Специальный представитель председателя ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик заявил, что не будет выражать свою позицию по Крыму. На международной конференции Salzburg Europe Summit во время сессии Украина - шансы на мирное урегулирование специального представителя председателя ОБСЕ в ТКГ Мартина Сайдика попросили сказать, не была ли ошибкой аннексия Крыма Россией в результате "референдума". Однако он заявил, что не будет выражать свою позицию, поскольку его сферой