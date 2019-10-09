Отмена моратория: 41% украинцев опасаются, что землю выкупят иностранцы, - опрос (12)

2019.10.09 (12)2019.10.08 (110) →
- Новинский поддержал идею референдума по вопросу продажи земли : Апостроф 12:01
- Более 70% украинцев выступают против распродажи земли : Аналитическая служба Донбасса 11:13
- В Раде зарегистрированы 5 проектов об обращении земель сельскохозяйственного назначения : ЮРЛІГА 10:47
- Новинский выступает за референдум на тему продажи земли : РБК-Україна 10:41
- Тимошенко: "Украинская земля должна принадлежать украинцам" : Одесская Правда 10:21
- Украинская земля должна принадлежать украинцам - Юлия Тимошенко : Odessit.in.ua 10:19
- Юлия Тимошенко: "Украинская земля должна принадлежать украинцам" : Одесса-Медиа 10:13
- Социологи утверждают, что украинцы не хотят продавать землю : ТРК Алекс 10:10
- Отношение украинцев к внедрению продажи земли - опрос : MilkUa.info 10:02
- Большинство украинцев против открытия рынка земли (опрос) : Минфин 08:38
- 73% украинцев не поддерживают продажу земли - результаты опроса : Корабелов.инфо 03:53