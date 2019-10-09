Отмена моратория: 41% украинцев опасаются, что землю выкупят иностранцы, - опрос (12)

#Буквы 2019.10.08 16:19

Более 40 % украинцев опасаются, что в случае отмены моратория на продажу земли ее выкупят иностранцы. Вторник, 8 октября 2019, 15:44 Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг". Так, украинцы назвали основные, по их мнению, риски и преимущества от продажи земель сельскохозяйственного назначения. Среди основных рисков респонденты чаще всего выбирали то, что земля может быть выкуплена иностранцами (41 %).