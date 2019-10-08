Апелляция на решение Стокгольмского арбитража по делу Нафтогаза и Газпрома состоится 9 октября (1)

УНИАН 2019.10.08 20:32
По этому решению Украина теперь не должна платить "Газпрому" 80 млрд
долларов.
В конце февраля 2018 года российский монополист "Газпром" проиграл судебную
тяжбу с "Нафтогазом" / фото eer.ru
В Стокгольме завтра, 9 октября, начинаются слушания относительно решения
арбитража по контракту на поставки газа между "Нафтогазом Украины" и
"Газпромом", согласно которому было отменено положение контракта "бери или
плати".
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