Апелляция на решение Стокгольмского арбитража по делу Нафтогаза и Газпрома состоится 9 октября (1)

УНИАН 2019.10.08 20:32

По этому решению Украина теперь не должна платить "Газпрому" 80 млрд долларов. В конце февраля 2018 года российский монополист "Газпром" проиграл судебную тяжбу с "Нафтогазом" / фото eer.ru В Стокгольме завтра, 9 октября, начинаются слушания относительно решения арбитража по контракту на поставки газа между "Нафтогазом Украины" и "Газпромом", согласно которому было отменено положение контракта "бери или плати".