Криклий уволил руководителей Одесского порта и Дунайского пароходства (16)

UA.news 2019.10.09 07:48

09/10/2019 Министр инфраструктуры Владислав Криклий подписал приказы о прекращении полномочий Дмитрия Чалого на посту председателя правления ЧАО "Украинское Дунайское Пароходство" и Игоря Ткачука на должности начальника Одесского филиала государственного предприятия "Администрация морских портов Украины". Как сообщает пресс-служба Мининфраструктуры, Чалый иТкачук уволены с работы 8 октября 2019 года. Основание для увольнения - пункт 5 части 1 статьи 41