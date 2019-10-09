Криклий уволил руководителей Одесского порта и Дунайского пароходства (16)

2019.10.09 (16)2019.10.08 (37) →
- Министр Криклий уволил еще двух топ-менеджеров украинских портов : Сумські Дебати 11:25
- Министр инфраструктуры подписал приказы об увольнении начальника администрации Одесского порта и предправления УДП ╘ : Транспортный бизнес 10:42
- Министр инфраструктуры уволил руководителей Украинского Дунайского пароходства и Одесского порта : ГолосUA 10:35
- Мининфраструктуры уволен начальник Одесского филиала ГП "АМПУ" (ФОТО) : ОТКАТ Одесский 10:23
- Криклий уволил еще двух руководителей транспортной отрасли : Data.ua 10:02
- Обзор прессы: Министр Криклий уволил еще двух топ-менеджеров украинских портов : Голос Правди 09:37
- Министр инфраструктуры уволил еще двух топ-менеджеров украинских портов : Fin.org.ua 09:30
- Министр инфраструктуры уволил еще двух топ-менеджеров украинских портов : Укрудпром 09:14
- Криклий уволил руководителей Одесского порта и Дунайского пароходства : UA.news 07:48
- Министр инфраструктуры уволил начальников Дунайского пароходства и Одесского порта : Iнше ТВ 07:44
- Министр Криклий уволил еще двух топ-менеджеров украинских портов : Страна.ua 07:02
- Криклий уволил главу правления Украинского Дунайского пароходства и начальника Одесского порта : УНИАН 03:17
- Глава Мининфраструктуры уволил начальников Дунайского пароходства и филиала АМПУ в Одессе : DailyUA 02:24
- Глава Мининфраструктуры уволил начальников Дунайского пароходства и филиала АМПУ в Одессе : Українські національні новини 02:17
- Глава Мининфраструктуры уволил начальников Дунайского пароходства и филиала АМПУ в Одессе : ПрессОрг24 02:16
- Уволили руководителей Украинского Дунайского пароходства и Одесского порта : РБК-Україна 02:10