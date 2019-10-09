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Криклий уволил руководителей Одесского порта и Дунайского пароходства

Криклий уволил руководителей Одесского порта и Дунайского пароходства (16)

UA.news 2019.10.09 07:48
09/10/2019 Министр инфраструктуры Владислав Криклий подписал приказы о прекращении полномочий Дмитрия Чалого на посту председателя правления ЧАО "Украинское Дунайское Пароходство" и Игоря Ткачука на должности начальника Одесского филиала государственного предприятия "Администрация морских портов Украины". Как сообщает пресс-служба Мининфраструктуры, Чалый иТкачук уволены с работы 8 октября 2019 года. Основание для увольнения - пункт 5 части 1 статьи 41
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2019.10.09 (16)

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