В 2020 году на безопасность и оборону потратят больше чем в 2019 - Гончарук (11)

Одесский Паблик 2019.10.08 19:10

В бюджете страны на следующий год планируют увеличить расходы на безопасность и оборону страны до 245,8 млрд гривен, 136 млрд непосредственно получит Министерство обороны. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, передает "Одесский паблик со ссылкой на информацию "Украинской правды. "В публичной плоскости обсуждается "зрада", что мы планируем сократить расходы на оборону, сократить какие-то социальные льготы.