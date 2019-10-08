В 2020 году на безопасность и оборону потратят больше чем в 2019 - Гончарук (11)

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- Гончарук анонсировал увеличение оборонного бюджета Украины : Inpress.ua 11:44
- Гончарук анонсировал увеличение оборонного бюджета Украины : Экономика.com.ua 11:31
- Уменьшений помощи военнослужащим не будет, - Гончарук : Черноморская телерадиокомпания 11:18
- Гончарук: в 2020 году на безопасность и оборону потратят больше чем в 2019 : Взгляд.ua 11:14
- Алексей Гончарук заявил об увеличении расходов на оборону в 2020 году : Укрудпром 11:14
- Гончарук заявил об увеличении расходов на оборону в 2020 году : Версии.com 10:53
- Гончарук анонсировал увеличение расходов на оборону в 2020 году : Позиция 10:29
- Гончарук анонсировал в 2020 году увеличение расходов на оборону : Нова Влада 10:09
- Гончарук анонсировал увеличение оборонного бюджета Украины : Finance.UA 09:34
- Оборонный бюджет Украины будет увеличен : Багнет 09:01
- Гончарук заявил об увеличении расходов на оборону в 2020 году : ДнепрCity.net 03:06