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В 2020 году на безопасность и оборону потратят больше чем в 2019 - Гончарук

В 2020 году на безопасность и оборону потратят больше чем в 2019 - Гончарук (11)

Одесский Паблик 2019.10.08 19:10
В бюджете страны на следующий год планируют увеличить расходы на безопасность и оборону страны до 245,8 млрд гривен, 136 млрд непосредственно получит Министерство обороны. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, передает "Одесский паблик со ссылкой на информацию "Украинской правды. "В публичной плоскости обсуждается "зрада", что мы планируем сократить расходы на оборону, сократить какие-то социальные льготы.
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2019.10.09 (11)

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