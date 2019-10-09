В Запорожье военный пытался изнасиловать двух женщин (20)

Время новостей 2019.10.09 09:44

8 октября, около 6:30, в Коммунарский отделение полиции ГУНП в Запорожской области из службы "102" поступило сообщение о том, что по улице Привокзальной, неподалеку "Детской железной дороги" на женщину напал неизвестный мужчина. На месте происшествия полицейские установили, что злоумышленник напал на женщину, схватил ее и, угрожая физической расправой, начал тянуть в кусты. Его испугал прохожий и он сбежал в сторону Южного микрорайона.