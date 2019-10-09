Украина планирует до конца года обсудить обновление Соглашения об ассоциации с ЕС (24)

2019.10.09 (24)2019.10.08 (13) →
- Украинские власти хотят пересмотреть условия соглашения об ассоциации с ЕС : Український Бізнес Ресурс 11:44
- Украина планирует до конца года обсудить обновление Соглашения об ассоциации с ЕС : Finance.UA 11:34
- Соглашение об ассоциации с Евросоюзом: Киев инициирует его обновление : Ракурс 11:24
- Украина и Евросоюз готовы пересмотреть Соглашение об ассоциации уже этой осенью : УкрАгроКонсалт 11:04
- Украина и ЕС готовы пересмотреть Соглашение об ассоциации : SiteUA 10:47
- Украина и ЕС готовы к пересмотру Соглашения об ассоциации в части торговли : UaProm 09:49
- Украина обсудит обновление Соглашения об ассоциации с ЕС, - Качка : Trust.UA 09:47
- Украина должна выйти на новый уровень торговли с ЕС, - Тарас Качка : Maanimo 09:37
- Названы сроки консультаций по обновленному Соглашению об ассоциации с ЕС : UA.news 08:49
- Украина намерена пересмотреть соглашение об ассоциации с ЕС : Власти.нет 08:45
- Украина и Евросоюз готовы пересмотреть Соглашение об ассоциации уже этой осенью : Дело.ua 08:32
- Украина планирует обновить соглашение об ассоциации с ЕС : UATV 08:14
- Украина планирует до конца года обсудить обновление Соглашения об ассоциации с ЕС : Телеграф.com.ua 07:12
- Украина рассчитывает обсудить обновление Соглашения об ассоциации с ЕС до конца года : Комментарии.UA 06:19
- Украина и ЕС достигли промежуточной границы в торговых отношениях, - Качка : РБК-Україна 05:40
- Украина намерена пересмотреть Соглашение об ассоциации с ЕС: названа причина : Факты 04:33
- Украина намерена пересмотреть Соглашение об ассоциации с ЕС: названа причина : Диванна Сотня 04:33
- Украина планирует обновить Соглашение об ассоциации с ЕС и подписать "промышленный безвиз" : НикВести 02:09
- До конца 2019 года Украина трижды сможет обсудить обновление Соглашения с ЕС : ДнепрCity.net 02:06
- До конца 2019 года Украина трижды сможет обсудить обновление Соглашения с ЕС : 112.ua 01:30
- Украина планирует обновить Соглашение об ассоциации с ЕС и подписать "промышленный безвиз" : Новое Время 01:09
- Обновление соглашения с ЕС об ассоциации надеются обсудить до конца года : 7 днів Ужгородськi 01:06
- Обновление соглашения с ЕС об ассоциации надеются обсудить до конца года : 7 днів Ужгородськi 01:06
- Украина рассчитывает обсудить обновление Соглашения об ассоциации с ЕС до конца года : РБК-Україна 00:11