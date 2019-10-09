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Украина планирует до конца года обсудить обновление Соглашения об ассоциации с ЕС (24)

Finance.UA 2019.10.09 11:34
В ЕС конструктивно относятся к предложениям Украины по обновлению Соглашения об ассоциации, поэтому модальности и параметры такой работы могут быть конкретизированы еще до конца года. Об этом в Брюсселе по итогам переговоров в Генеральном директорате Еврокомиссии по вопросам торговли заявил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины - торговый представитель Украины Тарас Качка, сообщает корреспондент Укринформа.
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2019.10.09 (24)

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