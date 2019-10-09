В Виннице арестовали американца, который воевал на Донбассе (21)

Новое Время 2019.10.09 03:09

vezha.vn.ua Бывший американский военный Крейг Лэнг в суде vezha.vn.ua Винницкий апелляционный суд сменил меру пресечения в виде домашнего ареста на содержание под стражей для бывшего американского военного Крейга Лэнга, который воевал на Донбассе на стороне украинской армии. Как сообщает Радио Свобода, американца арестовали на 60 суток. Отмечается, что в США Лэнга обвиняют в разбое и умышленном убийстве двух