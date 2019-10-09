Западные спецслужбы обнаружили секретное подразделение ГРУ России, "дестабилизирующее" Европу - СМИ (28)

2019.10.09 (28)2019.10.08 (5) →
- Спецчасть российской разведки дестабилизирует Европу - NYT : ЛІГАБізнесІнформ 11:38
- В Европе действует диверсионный отряд российского ГРУ, - расследование : POLITua 11:30
- Западные спецслужбы нашли секретное подразделение ГРУ РФ для дестабилизации ситуации в Европе : #Буквы 11:19
- NYT рассказала о диверсионном отряде ГРУ РФ, дестабилизирующем Европу : Политолог.net 11:19
- Западные спецслужбы обнаружили секретное подразделение ГРУ России, "дестабилизирующее" Европу - СМИ : Николаевский центр журналистских расследований 11:09
- В Европе действует спецподразделение ГРУ, занимающееся дестабилизацией, - The New York Times : ДнепрCity.net 11:06
- СМИ: Спецслужбы Запада выявили сверхсекретное подразделение РФ по дестабилизации Европы : InfoResist.org 10:46
- Разведка четырех стран выявила секретное подразделение России для дестабилизации ситуации в Европе : Восточный проект 10:45
- Западные СМИ рассказали, как российские диверсанты раскачивают Европу : Главред 10:35
- Тайное подразделение российского ГРУ дестабилизирует ситуацию в Европе, - западные разведки : Експерт-центр 10:33
- Западные СМИ пишут о секретном спецподразделении ГРУ по дестабилизации Европы : Багнет 10:31
- NYT рассказала о диверсионном отряде ГРУ РФ, дестабилизирующем Европу : Kyiv.osp-ua.info 10:22
- Спецслужбы выявили сверхсекретное подразделение РФ, которое "дестабилизирует" Европу - СМИ : Iнше ТВ 09:44
- Тайное подразделение российского ГРУ дестабилизирует ситуацию в Европе, - западные разведки : Еспресо TV 09:33
- В Европе действует спецподразделение ГРУ, занимающееся дестабилизацией, - The New York Times : 112.ua 09:30
- Сверхсекретное российское подразделение пытается дестабилизировать ситуацию в Европе - The New York Times : Экономика от Пророка 09:27
- Россия использует секретное спецподразделение ГРУ для дестабилизации ситуации в Европе - NYT : Ракурс 09:24
- Западные спецслужбы обнаружили секретное подразделение ГРУ России, которое "дестабилизирует" Европу - New York Times : Громадське телебачення 09:06
- New York Times: за дестабилизацией в Европе стоит спецподраздение ГРУ России : Комсомольская Правда в Украине 09:01
- Расшатывали Европу: Спецслужбы выявили сверхсекретное подразделение РФ : Экономические новости 08:33
- В Европе действует диверсионный отряд ГРУ, - СМИ : Власти.нет 08:15
- The New York Times: В Европе работает сверхсекретное подразделение ГРУ РФ : Позиция 07:28
- Сверхсекретное подразделение РФ дестабилизирует ситуацию в Европу - NYT : ICTV Факти 07:06
- New-York Times: россиийские спецслужбы проводят спецоперации в Европе : NewsMir.info 02:07
- Западная разведка обнаружила секретное подразделение России по дестабилизации Европы : Украина криминальная 01:32
- Спецслужбы выявили сверхсекретное подразделение РФ, которое "дестабилизирует" Европу - СМИ : Vector News 01:15
- NYT рассказала о диверсионном отряде ГРУ РФ, дестабилизирующем Европу : LB.ua 01:07
- Спецслужбы выявили сверхсекретное подразделение РФ, которое "дестабилизирует" Европу - СМИ : Українська правда 00:40