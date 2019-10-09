Западные спецслужбы обнаружили секретное подразделение ГРУ России, "дестабилизирующее" Европу - СМИ (28)

Николаевский центр журналистских расследований 2019.10.09 11:09

Западные спецслужбы обнаружили, что за отравлением Скрипалей и рядом других дестабилизирующих инцидентов, произошедших в Европе, стоит российская группа агентов из Главного разведывательного управления (ГРУ). Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники в спецслужбах четырех западных стран. Эту российскую группу называют Подразделение 29155, западные спецслужбы считают, что они действуют уже не менее 10 лет, хотя обнаружили их недавно.