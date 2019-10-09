В Европе действует сверхсекретное подразделение российского ГРУ - NYT (52)

Новое Время 2019.10.09 01:39

sknews.ru Подразделение 29 155 является не единственной группой, уполномоченной на проведение диверсий за рубежом sknews.ru Разведслужбы по меньшей мере четырех западных стран обнаружили тайное подразделение ГРУ, которое проводит операции по дестабилизации ситуации в Европе. Об этом сообщает The New York Times. Как пишет издание, сначала состоялась дестабилизирующая кампания в Молдове, после чего отравление торговца оружием в Болгарии, а затем попытка