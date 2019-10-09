Киевлянам существенно "взвинтят" цены на тепло (91)

2019.10.09 (91)2019.10.08 (5) →
- В КГГА заверили, что не будут повышать тарифы на тепло : Слово і Діло 21:12
- В столице планируют повысить цены на отопление на 30% : Экономические новости 21:03
- В Киеве не будут повышать тарифы на тепло и горячую воду : NewsOne 20:39
- В КГГА временно отложили тему с повышением тарифов на тепло : Новости без границ 20:37
- КГГА: Тарифы на тепло и горячую воду в Киеве сейчас не повышают : ForUm 20:34
- В Киеве не будут повышать тарифы на тепло и горячую воду : #Буквы 20:19
- В КГГА временно отложили тему с повышением тарифов на тепло : Антикор.com.ua 20:11
- В КГГА временно отложили тему с повышением тарифов на тепло : ГЛАВПОСТ 20:05
- КГГА опровергла информацию о повышении тарифов : Еспресо TV 20:03
- Готовьте кошельки: тарифы на отопление вырастут на 15-20% : Лента новостей Одессы 19:57
- В больницах Киева включили отопление : Новости Киева 19:54
- В "Киевтеплоэнерго" уверяют, что не собираются пока повышать цены на отопление и горячую воду : КиевВласть.com.ua 19:49
- В больницах Киева включили отопление : Сегодня.ua 19:42
- В столичной мэрии успокоили киевлян: тарифы на тепло никто не повышает : Lenta.ua 19:37
- В Киеве опубликовали новые тарифы на отопление: все подробности : Антикор.com.ua 19:11
- В Киеве опубликовали новые тарифы на отопление: все подробности : ГЛАВПОСТ 19:05
- Тарифы на тепло и воду в Киеве пока повышать не будут, - КГГА : Фокус 19:04
- В КГГА временно отложили тему с повышением тарифов на тепло : From-UA.com 19:04
- Киевгорадминистрация: тарифы на тепло и горячую воду пока повышать не будут : Дело.ua 19:02
- В Киевтеплоэнерго рассказали как будут повышать тарифы в следующем году : Страна.ua 18:46
- Охрана, отмена: тарифы на отопление в Киеве повышаться не будут : Информатор 18:43
- Стало известно, сколько украинцы будут платить за тепло : Деньги.ua 18:23
- Обнародованы тарифы на газ по всем регионам: сколько украинцы заплатят за тепло зимой 2019-2020 : Вибори в Україні та світі 18:15
- Опубликованы новые тарифы на отопление в областях Украины. ДОКУМЕНТ документ : Вести-UA 17:54
- На Херсонщине самая большая цена за отопление : Новости Херсонщины 17:49
- На Херсонщине самая большая цена за отопление : Kherson.in 17:49
- В Киеве тарифы на тепло пока повышать не будут - коммунальщики : УНИАН 17:47
- Готовьте кошельки: тарифы на отопление вырастут на 15-20% : Репортер Одесса 17:26
- В Киеве - на треть, во Львове - на 40%. Как коммунальщики готовятся поднимать тарифы на отопление : Politica.com.ua 17:19
- Опубликованы предполагаемые новые тарифы на отопление в Украине. Раскладка по всем регионам : Антикор.com.ua 17:11
- Охрана, отмена: тарифы на отопление в Киеве повышаться не будут : NewsMir.info 17:08
- На Херсонщине самое дорогое отопление в стране: раскладка по всем регионам : Херсон Онлайн 17:07
- Как подорожает отопление в Киеве (ИНФОГРАФИКА) : Depo 17:02
- Тарифы на тепло и горячую воду в Киеве повышаться пока не будут : Большой Киев 17:01
- На Херсонщине самое дорогое отопление в стране: раскладка по всем регионам : Херсон Daily 16:49
- Теплопоставщик Киева просит поднять тарифы на тепло : Vector News 16:45
- Да чтоб вам! Тарифы на отопление повысят, готовьте кошельки : Hyser 16:43
- Опубликованы новые тарифы на отопление в Украине. Раскладка по всем регионам : Типичный Херсон 16:41
- В Украине хотят поднять тарифы на тепло. Документ : NewsOne 16:39
- Опубликованы предполагаемые новые тарифы на отопление в Украине. Раскладка по всем регионам : ГЛАВПОСТ 16:35
- Теплопоставщик Киева просит поднять тарифы на тепло : Українська правда 16:10
- В Киеве может подорожать отопление: названы новые тарифы : Обозреватель 16:09
- В Киеве планируют повысить тарифы на отопление : ЗА Київ 16:01
- Опубликованы новые тарифы на отопление в Украине. Раскладка по всем регионам : Маю право 15:57
- Тарифы на отопление в Херсонской области - одни из самых высоких : Херсонщина за день 15:53
- Цены на отопление в Киеве вырастут : KPUnews 15:52