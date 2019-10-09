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Киевлянам существенно "взвинтят" цены на тепло

Киевлянам существенно "взвинтят" цены на тепло (91)

NewsMir.info 2019.10.09 14:08
Дата публикации: сегодня 14:04 Уже со следующего года в столице может подорожать отопление. Как выяснили журналисты "Фразы", компания "Киевтеплоэнерго" собирается поднять тарифы уже с будущего января. В компании уже показали будущую ценовую сетку. С 2020 года запланирован рост тарифа на производство тепловой энергии для потребностей населения на 29,6%, (на 285,82 гривны за 1 Гкал), новая цена составит 1 250,01 гривен.
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2019.10.09 (91)

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