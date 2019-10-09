В Сенате США заявили о росте российской пропаганды после выборов 2016 года (25)

FaceNews 2019.10.09 09:01

09.10.2019 08:50 Источник: "Deutsche Welle" После выборов в США в 2016 году активность российской "фабрики троллей" возросла более чем на 200 процентов в Instagram и более чем на 50 процентов в других соцсетях.Комитет Сената США по разведке заявил об усилении активности наиболее известной структуры, осуществляющей пропагандистскую деятельность по поручению Кремля, после прошлых выборов американского