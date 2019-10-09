В Сенате США заявили о росте российской пропаганды после выборов 2016 года (25)

2019.10.09 (25)2019.10.08 (4) →
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- В США подтвердили вмешательство России в президентские выборы : GuildHall 11:38
- В Сенате опубликовали новую часть отчета по вмешательству РФ в американские выборы : Фокус 11:34
- Комитет Сената США: Кремль помог Трампу победить на выборах : ЛІГАБізнесІнформ 11:08
- В США заметно выросла российская пропаганда : POLITua 10:30
- Российские хакеры в 2016г действительно пытались помочь Трампу и навредить Клинтон - сенат США : Интерфакс-Україна 10:07
- Конгресс США опасается вмешательства России в выборы Америки : 7 днів Ужгородськi 10:06
- Конгресс США опасается вмешательства России в выборы Америки : 7 днів Ужгородськi 10:06
- Российские хакеры работали на Трампа на президентских выборах - Сенат США : Хвиля 10:06
- США: комитет Сената подтвердил российское вмешательство в выборы : Крым.Реалии RFE/RL 09:53
- В Сенате США подтвердили факты вмешательства России в президентские выборы 2016 года : UAzmi 09:44
- Разведка США подтвердила вмешательство РФ в американские выборы в 2016 году : Телеграф.com.ua 09:42
- В Сенате США заявили о росте российской пропаганды после президентских выборов 2016 года : LB.ua 09:37
- В Сенате США подтвердили вмешательство России в президентские выборы 2016 года : УНИАН 09:32
- Сенат США: Россия использовала соцсети для поддержки Трампа на выборах : Новости Луганска 09:22
- Комитет по разведке США подтвердил: Россия вмешивалась в выборы : Depo 09:02
- В Сенате США заявили о росте российской пропаганды после выборов 2016 года : FaceNews 09:01
- Сенат США подготовил отчет о том, как Россия помогала Трампу на выборах : Власти.нет 08:45
- США опасаются вмешательства РФ в выборы президента 2020 года : Позиция 07:29
- Луценко обвинил главу НАБУ во вмешательстве в американские выборы : Микола.net 04:03
- Россия помогала Трампу и мешала Клинтон на выборах в 2016 году - Сенат : Сегодня.ua 03:41
- Комитет по разведке Сената США пришел к выводу, что на выборах 2016 года РФ помогала Трампу и мешала Клинтон : Микола.net 02:03
- "Россия использовала соцсети для поддержки Трампа на выборах по указке Кремля" - Сенат США : Комментарии.UA 00:19
- В США представили доказательства работы кремлевской "фабрики троллей" на Трампа : Lenta.ua 00:07