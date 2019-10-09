Kyiv Post: Андрей Богдан мог давить на Конституционный суд в пользу Януковича (1)

Крым.Реалии RFE/RL 2019.10.08 23:53

Руководитель Офиса президента Андрей Богдан - фигурант уголовного дела об узурпации власти бывшим президентом Виктором Януковичем, говорится в материале издания Kyiv Post, информирует Радіо Свобода. После Евромайдана бывший судья Конституционного суда Петр Стецюк дал показания о том, что в 2010 году Андрей Богдан оказывал на него давление, чтобы заставить вынести решение в пользу Януковича.