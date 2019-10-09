Kyiv Post: Андрей Богдан мог давить на Конституционный суд в пользу Януковича (1)

Крым.Реалии RFE/RL 2019.10.08 23:53
Руководитель Офиса президента Андрей Богдан - фигурант уголовного дела об
узурпации власти бывшим президентом Виктором Януковичем, говорится в
материале издания Kyiv Post, информирует Радіо Свобода.
После Евромайдана бывший судья Конституционного суда Петр Стецюк дал
показания о том, что в 2010 году Андрей Богдан оказывал на него давление,
чтобы заставить вынести решение в пользу Януковича.
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