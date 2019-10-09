В Мексике протестующие привязали мэра к автомобилю и протащили по улице (66)

- В Мексике мэра города привязали к машине и протащили по улице : #Буквы 21:19
- В Мексике мэра города наказали за невыполненное обещание - видео : Слово і Діло 21:12
- Расплата за обещания: мэра привязали к машине и тащили по городу (видео) : NewsMir.info 21:07
- В Мексике протестующие привязали мэра к автомобилю и протащили по улице : Громадське телебачення 21:06
- За то, что не построил дорогу: Мэра привязали к автомобилю и протащили по улице. ВИДЕО : УкрОП.org 20:52
- Расплата за обещания: мэра привязали к машине и тащили по городу (видео) : Вести.ua 20:44
- Народ жестоко наказал мексиканского мэра за невыполнение своих обещаний : ReplyUA.net 20:26
- Самосуд по-мексикански: по улицам проволокли привязанного к машине мэра (видео) : Публичные люди 20:18
- Самосуд по-мексикански: по улицам проволокли привязанного к машине мэра (видео) : Телетайп Тудей 19:54
- Лопнуло терпение: в Мексике мэра города проволокли по дороге за невыполненные обещания : Vgorode.ua 19:50
- Лопнуло терпение: в Мексике мэра города проволокли по дороге за невыполненные обещания : Vgorode.ua 19:50
- Привязали к машине и с позором протащили по улице: кадры самосуда над мэром облетели мир : Акценты 19:10
- В Мексике протестующие привязали мэра к машине и провезли: видео : ЛІГАБізнесІнформ 19:07
- В Мексике мэра привязали к автомобилю и протащили по улице. ВИДЕО : ДнепрCity.net 19:06
- Видео: жители мексиканского города радикально отомстили мэру, который не построил дорогу : UA.news 18:49
- В Мексике мэра привязали к автомобилю и протащили по улице. ВИДЕО : UAinfo 18:14
- Жители мексиканского города жестоко наказали мэра за невыполненные обещания : Главное 18:05
- Жители мексиканского города проволокли по улице мэра, не сдержавшего обещание построить дорогу (ВИДЕО) : Микола.net 18:03
- Мэра города в Мексике привязали к машине и проволокли по улице : Власти.нет 17:45
- Жители Лас-Маргаритас привязали своего мэра к внедорожнику и проволокли по улицам: видео : Сегодня.ua 17:42
- В Мексике привязали к авто и протащили по улицам мэра, который не выполнил обещания (ВИДЕО) : Інформатор.press 16:36
- В Мексике мэра привязали к машине и проволокли по улице из-за недостроенной дороги : InfoResist.org 16:31
- В Мексике привязали к авто и протащили по улицам мэра, который не построил обещанную дорогу : Местные вести 16:08
- Из-за ремонта дороги: в Мексике демонстранты привязали мэра к машине и протащили по улице (видео) : Еспресо TV 16:03
- Мэра города в Мексике привязали к машине и проволокли по улице : Николаевские Известия 15:46
- В Мексике привязали к пикапапу и протащили по улицам мэра, не построившего дорогу (Видео) : IPnews 15:45
- Привязали к авто и протащили по улицам: в Мексике жестоко наказали городского мэра - видео : 24 канал 15:30
- В мексиканском городе жители протащили привязанного к машине мэра по трассе : ASPI 15:14
- ВИДЕО: В Мексике привязали к авто и протащили по улицам мэра, который не построил дорогу : Маю право 14:58
- Из-за ремонта дороги: в Мексике демонстранты привязали мэра к машине и протащили по улице - видео : Новое Время 14:39
- В Мексике привязали к авто и протащили по улицам мэра, который не построил обещанную дорогу : Сумські Дебати 14:25
- Не построил дорогу: в Мексике люди привязали мэра к пикапу и проволокли по улицам (видео) : УНИАН 14:17
- Лопнуло терпение: в Мексике мэра города проволокли по дороге, которую он обещал починить : Vgorode.ua 14:15
- В Мексике привязали к авто и протащили по улицам мэра, который не построил дорогу. ВИДЕО : Новости N 14:10
- В Мексике люди привязали мэра к авто и протащили по улицам из-за непостроенной дороги. Видео инцидента : NewsOne 14:09
- В Мексике недовольные жители привязали мэра к пикапу и поволокли по улицам : Багнет 14:01
- Мэра города в Мексике привязали к машине и проволокли по улице : Измаил вечерний 13:47
- В Мексике мэра не выполнившего свои обещания привязали к машине и проволокли по улицам : ОстроВ 13:39
- Жители мексиканского городка жестоко проучили мэра за невыполненное предвыборное обещание : Фраза.ua 13:37
- Жители мексиканского города, недовольные отсутствием обещанной мэром дороги, привязали его к пикапу и проволокли по улице : Украина криминальная 13:32
- В Мексике привязали к авто и протащили по улицам мэра, который не построил обещанную дорогу. Видео : Страна.ua 13:17
- "Привязали к машине и возили по улицам города": жестокая расправа над мэром. "Не выполнил обещания" : Корупція Інфо 12:51
- В Мексике чиновника привязали к пикапу и поволокли по улицам : РепортерUA 12:41
- Мэра города в Мексике привязали к машине и проволокли по улице из-за невыполненных обещаний : ГолосUA 12:35
- Люди жестоко расправились над мэром за невыполненные обещания : Donbass.UA 12:33