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В Мексике протестующие привязали мэра к автомобилю и протащили по улице

В Мексике протестующие привязали мэра к автомобилю и протащили по улице (66)

Громадське телебачення 2019.10.09 21:06
Марко Погуляевський В мексиканском городе Лас-Маргаритас местные жители во время акции протеста похитили из здания городской администрации мэра Хорхе Луиса Эскандона Эрнандеса, привязали его к автомобилю и протащили по улице. Об этом сообщает издание El Heraldo de Mexico. Так, недовольство людей было вызвано тем, что чиновник должен был восстановить дорогу, однако так и не сдержал своего обещания.
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