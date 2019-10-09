Вместо трудовых книжек информацию о стаже украинцы смогут получать онлайн (63)

- Дубилет пообещал отменить трудовые книжки : УРА-Информ 11:51
- В Украине отменят трудовые книжки и запустят их электронные аналоги: как это будет работать : УНИАН 11:47
- В Украине отменяют обязательные трудовые книжки: Дубилет раскрыл подробности : Українські Новини 11:44
- Отмена трудовых книжек: в Кабмине рассказали о реформе : Слово і Діло 11:42
- В Украине отменяют обязательные трудовые книжки: Дубилет раскрыл детали : Днепровский городской портал 11:39
- Сегодня начинается отмена трудовых книжек : Bigmir)net Новости 11:39
- Сегодня запускается в работу законопроект и акты правительства, которые отменят обязательность трудовых книжек - Дубилет : ГолосUA 11:35
- Дубилет анонсировал отмену трудовых книжек : Гордон 11:35
- Кабмин хочет отменить трудовые книжки, - Дубилет : Фокус 11:34
- Электронные трудовые книжки: Дубилет назвал основные детали реформы : Finance.UA 11:34
- Вместо трудовых книжек информацию о стаже украинцы смогут получать онлайн : Експерт-центр 11:33
- Дубилет обещает отменить трудовые книжки: что важно знать : Диванна Сотня 11:33
- Дубилет анонсировал отмену трудовых книжек : Експерт-центр 11:33
- Дубилет обещает отменить трудовые книжки: что важно знать : Факты 11:33
- Министр Кабмина Дубилет анонсировал отмену обязательных трудовых книжек в Украине : Сумські Дебати 11:25
- В Украине отменяют трудовые книжки : Капитал 11:20
- Власть хочет отменить трудовые книжки до конца года : Бухгалтер.ua 11:18
- В Украине отменят обязательность ведения трудовых книжек - Кабмин : Зеркало недели. Украина 11:16
- В Кабмине рассказали об отмене трудовых книжек : Комсомольская Правда в Украине 11:16
- В Украине дан старт отказа от трудовых книжек: что дальше? : Телеграф.com.ua 11:13
- Кабмин запускает механизм отмены трудовых книжек : Актуальная Правда 11:11
- Кабмин дал старт отмене трудовых книжек : Антикор.com.ua 11:11
- Дубилет собрался заменить трудовые книжки справками с QR-кодом и данными из интернета : NewsOne 11:09
- В Украине хотят отменить обязательные трудовые книжки : Петр и Мазепа 11:09
- Отмену трудовых книжек обещают уже в этом году : ЛІГАБізнесІнформ 11:08
- Необходимость ведения трудовых книжек отменят до конца года - Кабмин : Громадське телебачення 11:06
- В Украине до конца года хотят отменить обязательные трудовые книжки : Наш Киев 11:05
- Министр из Днепра пообещал упразднить трудовые книжки : 49000.com.ua 11:05
- Кабмин дал старт отмене трудовых книжек : ГЛАВПОСТ 11:05
- Кабмин намерен рассмотреть вопрос отмены обязательности трудовых книжек - Дубилет : Четверта Влада 11:05
- В Кабмине пообещали отменить трудовые книжки до конца года : DsNews 11:03
- В Украине могут отменить обязательное использование трудовых книжек : Первый Криворожский 11:02
- Дубилет анонсировал отмену трудовых книжек : Depo 11:02
- В Украине отменят трудовые книжки: как будет работать новая система : 056.ua 11:01
- Правительство готовит закон об отмене трудовых книжек: что изменится : 24 канал 11:00
- Правительство запустило проект по отмене трудовых книжек : UA.news 10:49
- Дубилет анонсировал отмену трудовых книжек в Украине : FaceNews 10:46
- Сегодня запускаем в работу законопроект и акты правительства, которые отменят обязательность трудовых книжек : UAzmi 10:44
- В Кабмине анонсировали отмену трудовых книжек: что изменится : РБК-Україна 10:41
- В Украине отменят трудовые, а информацию о стаже можно будет получить в интернете : Gorsovet.com.ua 10:39
- Кабмин намерен рассмотреть вопрос отмены обязательности трудовых книжек - Дубилет : Интерфакс-Україна 10:36
- Дублет рассказал о современной революции в жизни всех украинцев : Экономические новости 10:33
- Отмена трудовых книжек: Дубилет анонсировал запуск законопроекта : Укринформ 10:32
- Дубилет рассказал, что будет после отмены обязательности трудовых книжек : Рубрика 10:31
- В Украине отменяют трудовые книжки: Дубилет раскрыл детали : Днепр Час 10:29