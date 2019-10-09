Вместо трудовых книжек информацию о стаже украинцы смогут получать онлайн (63)

Експерт-центр 2019.10.09 11:33

Вместо трудовых книжек информацию о стаже украинцы смогут получать онлайн. Дмитрий Дубилет раскрыл ключевые тезисы новой реформы. Кабмин начал работу над законопроектом и актами правительства, которые отменят обязательность трудовых книжек. Об этом сообщил министр Кабминета министров Дмитрий Дубилет. По его словам, подавать работодателю свою трудовую книжку не обязательно, так как данные о трудовом стаже всех украинцев с 2000 года есть в