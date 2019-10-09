Адвокаты Порошенко требуют от ГБР начать дело против Дубинского, нардепа обвиняют во лжи (81)

Новое Время 2019.10.09 15:09

пресс-служба президента Украины Петр Порошенко пресс-служба президента Украины Адвокаты пятого президента Петра Порошенко подали заявление в ГБР с требованием возбудить уголовное дело против нардепа Александра Дубинского за заведомо ложное сообщение о преступлении. Об этом сообщает пресс-служба партии Европейская солидарность. В партии отметили, что электронные декларации Петра Порошенко, согласно закону, неоднократно проверялись НАЗК и налоговая.