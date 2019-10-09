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Адвокаты Порошенко требуют от ГБР начать дело против Дубинского, нардепа обвиняют во лжи

Адвокаты Порошенко требуют от ГБР начать дело против Дубинского, нардепа обвиняют во лжи (81)

Новое Время 2019.10.09 15:09
пресс-служба президента Украины Петр Порошенко пресс-служба президента Украины Адвокаты пятого президента Петра Порошенко подали заявление в ГБР с требованием возбудить уголовное дело против нардепа Александра Дубинского за заведомо ложное сообщение о преступлении. Об этом сообщает пресс-служба партии Европейская солидарность. В партии отметили, что электронные декларации Петра Порошенко, согласно закону, неоднократно проверялись НАЗК и налоговая.
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