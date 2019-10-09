В Ровно во время несения службы застрелился полицейский (37)

- В Ровно полицейский застрелился из табельного оружия : NewsOne 12:09
- В Ровно полицейский застрелился в комнате для задержанных : Новое Время 12:09
- В Ровно застрелился полицейский : Bigmir)net Новости 12:09
- Полицейский из Ровно застрелился в отделении полиции : ЛІГАБізнесІнформ 12:08
- В Ровно полицейский застрелился из табельного оружия : NewsMir.info 12:07
- В Ровно полицейский совершил самоубийство на работе : УРА-Информ 11:51
- В Ровно на работе застрелился полицейский : Измаил вечерний 11:47
- В Ровно полицейский покончил жизнь самоубийством : Источник.info 11:46
- В Ровно полицейский свёл счёты с жизнью во время работы : IPnews 11:45
- В Ровно застрелился полицейский в райотделе : Ирта-Fax 11:45
- В Ровно полицейский совершил самоубийство в отделении полиции : Телеграф.com.ua 11:43
- В Ровно полицейский застрелился на рабочем месте : РепортерUA 11:41
- В Ровно полицейский застрелился на рабочем месте : DsNews 11:33
- В Ровно на службе застрелился полицейский : Спілка Блогерів України 11:30
- В Ровно во время ночного дежурства застрелился полицейский : Realist.online 11:25
- В Ровно полицейский застрелился во время несения службы : Ракурс 11:24
- В Ровно застрелился полицейский : ASPI 11:13
- В Ровенском отделе полиции обнаружен мертвым коп: двое детей остались сиротами : Сегодня.ua 11:12
- Во время несения службы застрелился старший лейтенант полиции : RUpor.info 11:11
- В Ривне полицейский застрелился на рабочем месте : Подробности.ua 11:10
- В Ровно полицейский совершил самоубийство во время службы: детали трагедии : Аргументы и Факты Украина 11:09
- В Ровно застрелился полицейский : Главком 11:05
- В Ровно застрелился полицейский : FaceNews 11:00
- В Ровно застрелился полицейский в райотделе : РБК-Україна 10:41
- Осталась жена и двое детей: в Ривне полицейский застрелился во время службы : Обозреватель 10:39
- В Ровно во время несения службы застрелился полицейский : LB.ua 10:37
- В Ривнем на дежурстве застрелился полицейский : Укринформ 10:32
- В Ривне на рабочем месте застрелился полицейский : УНИАН 10:32
- В Ровно на службе застрелился полицейский : Украина криминальная 10:32
- В Ровно на службе трагически погиб полицейский : ДонПресс 10:28
- В Ровно на дежурстве застрелился полицейский : Досье 10:28
- В Ровно во время службы застрелился полицейский : DailyUA 10:25
- В Ровно во время службы застрелился полицейский : Українські національні новини 10:18
- В Ровно во время службы застрелился полицейский : ПрессОрг24 10:17
- В Ровно на службе застрелился полицейский : Вести.ua 09:15