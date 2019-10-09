В Ровно во время несения службы застрелился полицейский (37)

LB.ua 2019.10.09 10:37

34-летний полицйеский проработал в органах внутренних дел 13 лет. Архивное фото Фото: www.mvs.gov.ua В Ровно в ночь на 9 октября найден мертвым с огнестрельным ранением головы 34-летний инспектор дежурной части городского отдела полиции. Об этом сообщается на сайте полиции области. "Во время несения службы коллеги старшего лейтенанта полиции услышали подозрительный звук, прозвучавший с недействующей комнаты для задержанных.