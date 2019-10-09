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Подозрения экс-главе ГФС Насирову согласовывались в посольстве США - Деркач

Подозрения экс-главе ГФС Насирову согласовывались в посольстве США - Деркач (70)

Страна.ua 2019.10.09 20:46
20:38, сегодня Депутат Верховной Рады Андрей Деркач заявил, что экс-глава Государственной фискальной службы (ГФС) Роман Насиров может иметь связи с командой американского президента Дональда Трампа и что проект подозрения ему согласовывался в посольстве США в Украине, передает Интерфакс-Украина. Сообщается, что есть подтверждения, что помощница первого замдиректора НАБУ (Полина Чиж - Ред.) направляла на согласование в посольство США проект
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