Подозрения экс-главе ГФС Насирову согласовывались в посольстве США - Деркач (70)

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- Деркач: проект подозрения Насирову направлялся на согласование в посольство США : Интерфакс-Україна 18:36
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- Нардеп Деркач обнародовал факты давления посольства США на НАБУ, а в ГБР - ответили : DailyUA 18:24
- Нардеп Деркач обнародовал факты давления посольства США на НАБУ, а в ГБР - ответили : Українські національні новини 18:02
- Нардеп Деркач обнародовал факты давления посольства США на НАБУ, а в ГБР - ответили : ПрессОрг24 18:01
- Обнародованы доказательства давления США на Украину по делу Байденов : Вести.ua 17:14
- Андрей Деркач: "НАБУ-Ликс" это ключ для спасения отношений Украины и США : Интерфакс-Україна 17:06
- Деркач обнародовал новые документы по вмешательству в выборы в США : Антикоррупционный портал job-sbu.org 16:47
- Деркач обнародовал документы где предоставлялась информация, которая негативно повлияла на события в Украине : Fixygen 16:35
- Труба отреагировал на заявление нардепа Деркача о давлении посольства США на НАБУ : Новое Время 16:09
- Депутат Рады обнародовал доказательства давления США на Украину : "Наша газета" (Луганск) 16:04
- Депутат Деркач обнародовал документы о якобы влиянии посольства США на деятельность НАБУ : Громадське телебачення 15:36
- Андрей Деркач уличил замдиректора НАБУ в государственной измене : Електронні Вісті 14:30
- Нардеп Деркач заявил о передаче из НАБУ сведений посольству США : Винница Реал 14:25
- Нардеп обнародовал данные о влиянии посольства США на НАБУ : Вибори в Україні та світі 14:15
- Нардеп Деркач обнародовал факты давления посольства США на правоохранительные органы Украины : Vector News 14:15
- Нардеп Деркач обнародовал факты давления США на НАБУ и возможных коррупционных действий Байденов : Информбюро ПСПУ 14:10
- Нардеп Деркач обнародовал факты давления США на НАБУ и возможных коррупционных действиях Байденов : Народный Корреспондент 14:09
- Украина выплатила Джо Байдену $900 тыс. за лоббистскую деятельность и $16,5 млн представителям компании, среди которых Квасьневский и Хантер Байден. Деркач : News24UA 14:06
- Нардеп Деркач обнародовал факты давления посольства США в правоохранительные органы Украины, коррупция : IPress.ua 14:06
- Нардеп обвинил НАБУ, Байдена и посольство США в давлении на следствие по Бурисме : Монитор Юг 14:01
- Нардеп Деркач обнародовал факты давления США на НАБУ и возможных коррупционных действий Байденов : Прогрессивная социалистическая партия Украины 13:52
- Деркач обнародовал данные о влиянии посольства США на НАБУ : Hronika.info 13:41
- Нардеп Деркач обнародовал информацию о том как НАБУ делилось информацией с посольством США : Резонанс.ua 13:37
- Нардеп Деркач рассказал о влиянии посольства США на НАБУ в "деле Байдена" : Lenta.ua 13:37
- Вашингтон влиял на Киев: нардеп опубликовал подтверждение давления Белого дома на Украину : Спілка Блогерів України 13:30
- Деркач обнародовал информацию о выплатах Джо Байдену компанией Burisma : Бизнес.медиа 13:19
- НАБУ могло передавать информацию о своих расследования посольству США - нардеп (видео) : УНИАН 13:17
- Нардеп Деркач обнародовал информацию о влиянии посольства США на руководство НАБУ : Николаевский центр журналистских расследований 13:08
- Народный депутат Деркач опубликовал факты вмешательства США в работу НАБУ (фото, видео) : Четверта Влада 13:05
- Деркач обнародовал информацию о давлении посольства США на правоохранителей Украины : Фокус 13:04
- Деркач обнародовал документы о давлении посольства США на НАБУ (ВИДЕО) : DsNews 13:03
- Депутат Деркач обнародовал информацию о системном влиянии посольства США на НАБУ : 2000.ua 13:00
- Деркач опубликовал служебную переписку НАБУ и посольства США : UAzmi 12:44
- Деркач обнародовал информацию о влиянии посольства США на НАБУ : Инфолайн 12:42
- Нардеп Андрей Деркач обнародовал документы о давлении посольства США на правоохранительные органы Украины : Fixygen 12:35
- Нардеп Деркач передал в ГБР информацию о влиянии посольства США на НАБУ : 24 канал 12:30
- Нардеп Деркач обнародовал данные о влиянии посольства США в НАБУ (ИНФОГРАФИКА, ВИДЕО) : Ракурс 12:24
- Экс-регионал Деркач обнародовал информацию о влиянии посольства США на НАБУ : InfoResist.org 12:16
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