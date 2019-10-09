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Кличко поднял стоимость ремонта Шулявского моста до 1 млрд грн

Кличко поднял стоимость ремонта Шулявского моста до 1 млрд грн (49)

Единая Одесса 2019.10.09 18:27
Глава Киевской городской госадминистрации Виталий Кличко увеличил сметную стоимость работ по реконструкции Шулявского моста до более 1 млрд грн. Об со ссылкой на соответствующее распоряжение Кличко сообщает издание Наші гроші в среду, 9 октября. Проект переутвержден с учетом экспертного отчета по рассмотрению проектной документации от 19 июня 2018 года и экспертного отчета от 14 августа 2019 о рассмотрении сметной части.
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