Кличко поднял стоимость ремонта Шулявского моста до 1 млрд грн (49)

- НАБУ обязали открыть уголовное дело против Кличко : УРА-Информ 21:51
- Кличко заявил, что Шулявский мост "не подорожал" и скоро должен поехать : ГородКиев.com.ua 21:37
- Дело против Кличко: суд обязал НАБУ расследовать хищение средств в КГГА : Realist.online 21:25
- Кличко объяснил, почему стоимость реконструкции Шулявского моста выросла до более 1 млрд гривен : Комментарии.UA 21:20
- Мост стоимостью более миллиарда гривен: Кличко увеличил смету Шулявского путепровода : ГЛАВПОСТ 21:05
- Суд обязал НАБУ открыть дело против Кличко : Новости Киева 20:54
- Кличко "накинул" миллиард на ремонт Шулявского моста : Новости Киева 20:54
- Суд обязал НАБУ открыть дело против Кличко : РБК-Україна 20:40
- Кличко "накинул" миллиард на ремонт Шулявского моста : Хвиля 20:36
- Стоимость ремонта Шулявского моста увеличилась до 1 млрд грн : Соцпортал 19:36
- Кличко объяснил, почему стоимость реконструкции Шулявского моста выросла до более 1 млрд гривен : Новое Время 19:09
- Кличко поднял стоимость Шулявского моста до миллиарда : ForUm 19:04
- Кличко объяснил, почему существенно увеличил расходы на Шулявский мост : 24 канал 19:00
- Стоимость Шулявского путепровода увеличили до 1 млрд грн : Новости Киева 18:54
- Дороговато выходит: реконструкция Шулявского моста обойдется в миллиард гривен : Стена 18:44
- Кличко поднял стоимость ремонта Шулявского моста до 1 млрд грн : Единая Одесса 18:27
- Кличко увеличил стоимость реконструкции Шулявского моста до 1 миллиарда гривен : ГолосUA 18:05
- Кличко увеличил стоимость ремонта Шулявского моста до 1 миллиарда гривен : Вести-UA 17:54
- Золотой мост: Кличко повысил стоимость Шулявского путепровода до миллиарда : Znaj.ua 17:16
- Кличко увеличил стоимость ремонта Шулявского моста до 1 миллиарда гривен : Вести.ua 17:14
- Кличко увеличил до миллиарда затраты на Шулявский мост : Vector News 16:46
- Кличко увеличил стоимость реконструкции Шулявского моста до 1 млрд грн : Український Бізнес Ресурс 16:44
- Ремонт Шулявского путепровода обойдется в миллиард : DsNews 16:33
- Стоимость Шулявского моста повысилась до 1 млрд грн : Рубрика 16:31
- Кличко поднял стоимость ремонта Шулявского моста до 1 млрд грн : ЗА Київ 16:01
- Кличко увеличил стоимость реконструкции Шулявского моста до миллиарда : Страна.ua 15:47
- Ремонт Шулявского моста в Киеве подорожал до 1 миллиарда гривен : Информатор 15:43
- Строительство Шулявского моста подорожало на 1 миллиард : СтройОбзор 15:40
- "Когда вороватого боксера и его подельников возьмут за яйки?": Кличко добавил денег на Шулявский мост : Главред 15:35
- Мэр Киева утвердил новую стоимость реконструкции Шулявского моста : Finance.UA 15:34
- Кличко увеличил смету на Шулявский мост до миллиарда гривен : Капитал 15:20
- Кличко увеличил стоимость реконструкции Шулявского моста до миллиарда : УНИАН 15:17
- Виталий Кличко распорядился увеличить смету реконструкции Шулявского моста до 1,1 млрд. гривен : Fin.org.ua 15:15
- Шулявский мост отремонтируют за миллиард гривен, а не за 830 млн : Українські Новини 15:14
- Ремонт Шулявского моста после аферы с Микитасем обойдется вдвое дороже : Антикор.com.ua 15:11
- Стоимость реконструкции Шулявского моста выросла до 1 миллиарда гривен : Auto24 15:10
- На строительство Шулявского путепровода хотят потратить до 1 млрд грн : УРА-Информ 14:51
- Виталий Кличко распорядился увеличить смету реконструкции Шулявского моста до 1,1 млрд. гривен : Укрудпром 14:44
- Кличко увеличил до миллиарда затраты на Шулявский мост : УП: Економічна правда 14:33
- Кличко увеличил до миллиарда затраты на Шулявский мост : Українська правда 14:11
- Стоимость Шулявского путепровода увеличили до 1 млрд грн - СМИ : Наш Киев 14:04
- Кличко увеличил стоимость Шулявского моста до 1 млрд грн : РБК-Україна 13:40
- Ремонт Шулявского моста после аферы с Микитасем обойдется вдвое дороже : ОРД 13:15
- Мэр Киева увеличил стоимость реконструкции Шулявского моста до 1 млрд : Олигарх Медиа 13:14