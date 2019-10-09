В правительстве заявили, что не планируют повышать тарифы на коммуналку (50)

- Украэрорух и Госрегуляторная служба остались без руководителей : NewsOne 20:39
- Кабмин уволил руководителя "Украэроруха" : Крылья 20:14
- Кабмин уволил главу ГРС Ксению Ляпину : Fixygen 19:35
- Кабмин уволил Ляпину : Hubs 18:41
- Кабмин уволил Ляпину с поста главы ГРС : Спілка Блогерів України 18:30
- Кабмин уволил руководителей "Украэроруха" и регуляторной службы : Realist.online 18:25
- В правительстве заявили, что не планируют повышать тарифы на коммуналку : Комментарии.UA 18:20
- Кабмин уволил Ляпину с должности главы Регуляторной службы : #Буквы 18:19
- Кабмин уволил главу "Украэроруха" : НикВести 18:09
- Милованов сообщил об увольнении Ляпиной с должности главы Государственной регуляторной службы : ГолосUA 18:05
- Кабмин уволил главу Украэроруха : ForUm 18:04
- Кабмин уволил главу "Украэроруха" : #Буквы 17:19
- Кабмин уволил руководителя "Украэроруха" : ASPI 17:14
- Кабмин уволил глав Украэроруха и Госрегуляторной службы : НВ Бизнес 17:12
- Правительство не планирует повышать тарифы на отопление : УРА-Информ 16:51
- Кабмин уволил руководителя "Украэроруха" : Fin.org.ua 16:45
- Гончарук заявил об увольнении руководителя "Украэроруха" : Гуру.ua 16:40
- Кабмин уволил и.о. директора "Украэроруха" : Finance.UA 16:34
- Ксения Ляпина уволена с должности главы Государственной регуляторной службы : Центр Транспортных Стратегий 16:20
- Правительство не планирует в ближайшее время повышать тарифы, - премьер Гончарук : Преступности.нет 16:18
- Кабмин уволил глав "Украэроруха" и Государственной регуляторной службы : Зеркало недели. Украина 16:16
- Кабмин уволил руководителя "Украэроруха" : Укрудпром 16:14
- Кабмин уволил глав "Украэроруха" и Государственной регуляторной службы : NewsMir.info 16:07
- Гончарук: Правительство сократило количество главных теруправлений с 27 до 8 : ДнепрCity.net 16:06
- Уволены главы Украэроруха и Регуляторной службы : Четверта Влада 16:05
- В Кабмине провели массовое назначение замминистров и и.о. госсекретаря : From-UA.com 16:04
- Кабмин уволил руководителя "Украэроруха" : УП: Економічна правда 16:03
- Кабмин уволил руководителей Украэроруха и регуляторной службы, а также назначил 9 замминистров и и.о. госсекретаря : FaceNews 16:00
- Кабмин уволил главу Госрегуляторной службы Ксению Ляпину : УНИАН 15:47
- Кабмин уволил и.о. директора "Украэроруха" А.Доценко : Транспортный бизнес 15:42
- Брифинг Алексея Гончарука по итогам заседания Кабмина, онлайн-трансляция : Судебно-юридическая газета 15:40
- Кабмин уволил Ляпину с должности главы Госрегуляторслужбы : Експерт-центр 15:33
- Правительство уволило руководителя "Украэроруха" : 24 канал 15:30
- Гончарук: Правительство сократило количество главных теруправлений с 27 до 8 : 112.ua 15:30
- Кабмин уволил руководителей Украэроруха и регуляторной службы : DailyUA 15:24
- Правительство назначило девять замминистров и и.о. госсекретаря : DailyUA 15:24
- Гончарук: Мы начали сокращение госаппарата в сфере юстиции : Телеграф.com.ua 15:13
- Гончарук заявил об увольнении руководителя "Украэроруха" : Сегодня.ua 15:12
- Кабмин назначил девять замминистров : Подробности.ua 15:10
- Уволены главы Украэроруха и Регуляторной службы : Bigmir)net Новости 15:09
- Кабмин уволил Ляпину с должности главы Госрегуляторслужбы : Интерфакс-Україна 15:06
- Кабмин уволил руководителей Украэроруха и регуляторной службы : Українські національні новини 14:48
- Правительство назначило девять замминистров и и.о. госсекретаря : Українські національні новини 14:47
- Кабмин уволил руководителей Украэроруха и регуляторной службы : ПрессОрг24 14:46
- Правительство назначило девять замминистров и и.о. госсекретаря : ПрессОрг24 14:46