В правительстве заявили, что не планируют повышать тарифы на коммуналку (50)

Комментарии.UA 2019.10.09 18:20

сегодня, 15:23 o Татьяна Веремеева Гончарук отметил, что Кабмин работает над тем, чтобы в Украине не повышались тарифы Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что правительство в ближайшее время не планирует повышать тарифы на коммунальные услуги в стране, передает "РБК-Украина". Глава правительства во время брифинга сообщил, что Кабмин не принимал решений касательно роста тарифов во время сегодняшнего заседания.