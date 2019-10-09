Зеленский завтра целый день будет отвечать на вопросы журналистов на "базаре" еды (126)

- Зеленский встретится с журналистами в заведении общепита: где и когда смотреть президентский пресс-марафон : Факты 21:33
- Зеленский встретится с журналистами в заведении общепита: где и когда смотреть : Диванна Сотня 21:32
- Стало известно, кто предложил провести пресс-марафон Зеленского на рынке : NewsOne 21:09
- Завтра президент будет отвечать на вопросы журналистов в течение всего дня : Journalist.today 20:47
- Зеленский анонсировал пресс-марафон на целый день : Время новостей 20:44
- Политолог раскрыл хитрость Офиса президента с пресс-марафоном Владимира Зеленского : FinOboz 20:40
- У Зеленского рассказали, как СМИ попасть на встречу с президентом : Хвиля 20:36
- Зеленский будет "ублажать" журналистов целый день: когда состоится марафон президента и где смотреть : Znaj.ua 20:16
- Зеленский поменял формат пресс-конференции, чтобы минимизировать риски получить серию неудобных вопросов, - журналист : Українські Новини 20:14
- Зеленский проведет пресс-марафон в заведении, совладельца которого разыскивает НАБУ : Антикор.com.ua 20:11
- Владимир Зеленский проведет масштабный пресс-марафон : SlavInfo.dn.ua 19:47
- Большая пресс-конференция Зеленского: президент встретится с журнастами в фудмаркете : GlavPost.Com 19:38
- Владелец Kyiv Food Market о пресмарафоне Зеленского: Для нас это будет обычный день : Depo 19:32
- Что это за Kyiv Food Market, в котором Зеленский устроит пресс-марафон [фото, видео] : Комсомольская Правда в Украине 19:31
- Политолог раскрыл хитрость Офиса президента с пресс-марафоном Владимира Зеленского : ReplyUA.net 19:26
- Зеленский завтра устраивает марафон для прессы на Kyiv Food Market : Новости Ю 19:14
- Зеленский будет целый день отвечать на вопросы журналистов в прямом эфире : Nikopolnews.net 19:10
- Обычный день. Совладелец Kyiv Food Market прокомментировал проведение Зеленским марафона для прессы : Новое Время 19:09
- Зеленский проведет пресс-марафон в заведении, совладельца которого разыскивает НАБУ : UAportal 18:49
- "Будет отвечать на вопросы журналистов в течение всего дня": Зеленский анонсировал встречу со СМИ в новом формате : Kherson.life 18:48
- "Хорошо, а пресс-конференция когда?": журналисты шутят над пресс-марафоном Зеленского : Комсомольская Правда в Украине 18:46
- Пресс-марафон Зеленского: реакция соцсетей : Зеркало недели. Украина 18:45
- "Будет отвечать на вопросы журналистов в течение всего дня": Зеленский анонсировал встречу со СМИ в новом формате : Times.com.ua 18:44
- Пресс-конференция Зеленского: онлайн : Инфолайн 18:42
- Возле метро "Арсенальная" Владимир Зеленский будет отвечать на вопросы СМИ : ГородКиев.com.ua 18:37
- Зеленский пообщается с журналистами на пресс-марафоне : Публичные люди 18:18
- Впервые в истории Украины Президент будет в течение всего дня отвечать на вопросы журналистов : Цензору.нет 18:17
- Поближе к еде: Зеленский проведет большую пресс-конференцию в нашумевшем фуд-маркете : Vgorode.ua 18:15
- Пресс-марафон Зеленского: президент анонсировал встречу со СМИ в новом формате : Вибори в Україні та світі 18:15
- Аттракцион, потешный квест, триатлон?: журналисты пытаются понять, зачем Зеленский изобретает велосипед вместо нормальной пресс-конференции : Українські Новини 18:14
- Зеленский устраивает пресс-марафон : БессарабiЯ.UA 18:13
- Пресс-марафон Зеленского: "Слово и Дело" проведет онлайн-трансляцию : Слово і Діло 18:12
- Зеленский проведет в Киеве пресс-марафон: подробности : 44.ua 18:05
- Зеленский в четверг проведет пресс-марафон, где будет отвечать на вопросы СМИ целый день : Восточный проект 17:45
- Владелец фудкорта о "пресс-марафоне" Зеленского в его заведении: "Будет обычный день" : DsNews 17:33
- Впервые в истории Украины Президент будет в течение всего дня отвечать на вопросы журналистов : Donbass.UA 17:33
- Что-то новенькое: Зеленский решил отвечать на вопросы журналистов целый день : Диванна Сотня 17:33
- Завтра Зеленский обещает ответить всем: анонсирован пресс-марафон : Экономика.com.ua 17:31
- Завтра Владимир Зеленский примет участие в пресс-марафоне : ДонПресс 17:28
- Зеленский проведет пресс-конференцию с журналистами : PonomarOleg.com 17:20
- Зеленский в четверг будет целый день в ресторане общаться с журналистами : Капитал 17:20
- Зеленский устраивает "марафон" для СМИ в Kyiv Food Market : Политолог.net 17:19
- Что-то новенькое: Зеленский решил отвечать на вопросы журналистов целый день : Vector News 17:16
- "Будет отвечать на вопросы весь день". 10 октября состоится пресс-марафон с Зеленским : Гордон 17:05