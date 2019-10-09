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Кабмин не планирует повышение тарифов в ближайшее время

Кабмин не планирует повышение тарифов в ближайшее время (56)

Маю право 2019.10.09 16:57
По словам премьера, в ходе сегодняшнего заседания Кабмин не принимал никаких решений по повышению тарифов Кабинет министров Украины не планирует повышение тарифов в ближайшее время. Об этом сказал премьер-министр Украины Алексей Гончарук в ходе брифинга, передает РБК-Украина. По его словам, правительство на заседании в среду не принимало никаких решений по росту тарифов. "Мы хотим сделать так, чтобы тарифы не увеличивались.
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