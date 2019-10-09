Кабмин не планирует повышение тарифов в ближайшее время (56)

- Кабмин в ближайшее время не планирует повышать тарифы на отопление - премьер : Корабелов.инфо 20:53
- Глава Кабмина Гончарук рассказал все о повышении ЖКХ-услуг в Украине : ReplyUA.net 20:26
- Премьер-министр прокомментировал повышение тарифов на отопление : IPnews 19:47
- Гончарук рассказал, будут ли в ближайшее время повышаться тарифы : Donbass.UA 19:33
- Решений по повышению тарифов не принималось - Гончарук : Экономика.com.ua 19:31
- "Мы не принимали решения о повышении тарифов" - Гончарук : ATR.ua 19:13
- Гончарук рассказал, будут ли в ближайшее время повышаться тарифы : Антикор.com.ua 19:11
- Гончарук заявил, что правительство не принимало решение о повышении тарифов на отопление : ВестиUA 18:54
- Киевляне могут расслабиться: Кличко обещает не повышать цену на отопление : Стена 18:44
- Повышение тарифов на отопление - в Кабмине сделали важное заявление : Вести.ua 18:44
- Правительство пока не собирается повышать тарифы - Гончарук : FinOboz 18:35
- Кабмин не планирует повышение тарифов в ближайшее время : Газета День 18:24
- Кабмин не планирует меры для повышения тарифов на отопление - Гончарук : Николаевский центр журналистских расследований 18:08
- Повышения тарифов в ближайшее время не будет , - глава правительства : Херсон Онлайн 18:06
- Кабмин пока не планирует повышать тарифы на отопление : УНИАН 18:02
- Гончарук рассказал, будут ли в ближайшее время повышаться тарифы : FinOboz 17:35
- Премьер-Министр Украины: Никаких решений по повышению тарифов не принималось : FinOboz 17:35
- Решений по повышению тарифов не принималось - Гончарук : Finance.UA 17:34
- Правительство пока не собирается повышать тарифы - Гончарук : ReplyUA.net 17:26
- Гончарук рассказал, будут ли в ближайшее время повышаться тарифы : ReplyUA.net 17:26
- Премьер Гончарук рассказал, что будет с тарифами: украинцам это не понравилось : Стена 17:14
- Гончарук рассказал, будут ли повышать тарифы на отопление : Слово і Діло 17:12
- "Я не Нострадамус": Гончарук рассказал о повышении тарифов на отопление : Подробности.ua 17:10
- "Я не Нострадамус": Гончарук не в курсе, сколько украинцы будут платить за отопление зимой : NewsOne 17:09
- Кабмин не планирует повышение тарифов в ближайшее время : Маю право 16:57
- Кабмин в ближайшее время не планирует повышать тарифы на отопление - премьер : Корабелов.инфо 16:53
- Премьер: Никаких решений по повышению тарифов не принималось : Vector News 16:45
- Гончарук рассказал, повысят ли тарифы на отопление : РепортерUA 16:41
- Тарифы на отопление: Гончарук успокоил украинцев : Гуру.ua 16:40
- Премьер рассказал, повысят ли тарифы на отопление : Контракты.ua 16:37
- Кабмин не планирует повышение тарифов в ближайшее время : Шиповник.ua 16:35
- Кабмин не планирует повышать тарифы на отопление, - Гончарук : Фокус 16:34
- Кабмин пока не будет повышать тарифы на тепло : ForUm 16:34
- Премьер рассказал, повысят ли тарифы на отопление : РИА Мелитополь 16:27
- Правительство не планирует в ближайшее время рассматривать вопрос о повышении тарифов : DailyUA 16:24
- Гончарук невнятно прокомментировал новости о повышении тарифов : Капитал 16:20
- "Я не Нострадамус": Гончарук не ответил, подорожает ли отопление : #Буквы 16:19
- Кабмин не намерен повышать тарифы на отопление, - Гончарук : Новости мира 16:16
- "Я не Нострадамус": Гончарук прокомментировал возможное повышение тарифов : Обозреватель 16:09
- Гончарук вдруг вспомнил, что скоро зима и надо топить : News24UA 16:06
- Решений по повышению тарифов не было - Гончарук : Зеркало недели. Украина 15:45
- Обзор прессы: "Я не Нострадамус". Гончарук не смог ответить на вопрос, подорожает ли отопление : Голос Правди 15:37
- Мы делаем все для того, чтобы тариф на отопление не повышался - Гончарук : ICTV Факти 15:36
- Решений по повышению тарифов не принималось - Гончарук : УП: Економічна правда 15:33