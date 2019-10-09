"Сами не справимся": Зеленский сделал громкое заявление по возвращению Крыма (59)

- Зеленский: Формулы Штайнмайера для Крыма нет : Известия в Украине 21:46
- Зеленский рассказал о "формуле Штайнмайера" для Крыма. ВИДЕО : Информационное Сопротивление 21:42
- Зеленский заявил, что для аннексированного Крыма нет формулы Штайнмайера : Hronika.info 21:41
- "Это очень сложная история": Зеленский объяснил, как можно вернуть Крым : Donbass.UA 21:33
- Формулы Штайнмайера для Крыма нет - Зеленский : DailyUA 21:24
- Зеленский: формулы деоккупации Крыма еще нет : #Буквы 21:19
- Формулы Штайнмайера для Крыма нет - Зеленский : Українські національні новини 21:02
- Зеленский заявил, что у Украины пока нет формулы по возвращению Крыма. Видео : Страна.ua 21:01
- Формулы Штайнмайера для Крыма нет - Зеленский : ПрессОрг24 21:01
- Возвращение Крыма: Зеленский сделал громкое заявление : Вести-UA 20:54
- Формулы Штайнмайера для Крыма нет - Зеленский : FaceNews 20:45
- Деокупация Крыма без международных партнеров невозможна - Зеленский : Гордон 20:35
- Украина не имеет "формулы Штайнмайера" для Крыма, - Зеленский : 112.ua 20:30
- Зеленский сделал заявление относительно следующего обмена пленными с РФ : ASPI 20:13
- Для аннексированного Крыма нет формулы Штайнмайера, - Зеленский : ДнепрCity.net 20:09
- Зеленский заявил, что без помощи международных партнеров Украина не справится с вопросом деоккупации Крыма : Actual Today 20:07
- Сейчас у Украины нет формулы деоккупации Крыма - Зеленский : УСБН Запорiжжя 20:02
- Зеленский заявил, что для Крыма не существует фомулы Штайнмаера : УРА-Информ 19:50
- Сейчас у Украины нет формулы деоккупации Крыма - Зеленский : Центр журналистских расследований 19:45
- Зеленский назвал условия, необходимые для деоккупации Крыма : GlavPost.Com 19:38
- Зеленский: Аналога "формулы Штайнмайера" для Крыма сейчас нет, Украине нужна международная помощь и еще более мощная армия : Интерфакс-Україна 19:36
- "Это очень сложная история": Зеленский объяснил, как можно вернуть Крым : ДонПресс 19:28
- Зеленский заявил, что в данный момент формулы по Крыму нет (ВИДЕО) : Ракурс 19:23
- Зеленский: Формулы Штайнмайера для Крыма нет : Вибори в Україні та світі 19:15
- Зеленский заявил, что "формулы Штайнмайера" для Крыма не существует : ASPI 19:13
- Формулы по деоккупации Крыма еще нет : 7 днів Ужгородськi 19:06
- Нужна сильная армия: Зеленский рассказал, как вернуть Крым : ЗА Київ 19:01
- "Украина, к сожалению, сама не справится": Зеленский ошарашил неутешительным заявлением о возврате Крыма. Просто катастрофа : Hyser 18:44
- Зеленский назвал условия, необходимые для деоккупации Крыма : Сегодня.ua 18:42
- Зеленский: "формулы" деоккупации Крыма сейчас нет : Петр и Мазепа 18:39
- Что будет с Крымом: Зеленский ответил на вопрос : Подробности.ua 18:39
- "Формулы Штайнмайера" для Крыма нет - Зеленский : Gazeta.ua 18:35
- Зеленский заявил, что для оккупированного Крыма нет "формулы Штайнмайера" : Рубрика 18:31
- Зеленский заявил об отсутствии формулы Штайнмайера для Крыма : 24 канал 18:31
- Зеленский: "Формулы Штайнмайера" для Крыма сейчас нет : Экономика.com.ua 18:30
- Мощная армия и помощь международных партнеров - Зеленский назвал условия для возвращения Крыма : ReplyUA.net 18:26
- Деоккупация полуострова невозможна без международных партнеров и мощной армии, - Зеленский : Газета День 18:24
- "Формулы деоккупации Крыму сейчас нет" - Зеленский : Комментарии.UA 18:20
- Зеленский сделал заявление о деоккупации Крыма : Бизнес.медиа 18:19
- "Формулы Штайнмайера" для Крыма сейчас нет, - Президент Зеленский : Преступности.нет 18:18
- Нужна сильная армия: Зеленский рассказал, как вернуть Крым : Вести.ua 18:14
- "Сами не справимся": Зеленский сделал громкое заявление по возвращению Крыма : Обозреватель 18:09
- Зеленский признал отсутствие у Украины формулы деоккупации Крыма : LB.ua 18:07