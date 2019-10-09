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"Сами не справимся": Зеленский сделал громкое заявление по возвращению Крыма

"Сами не справимся": Зеленский сделал громкое заявление по возвращению Крыма (59)

Обозреватель 2019.10.09 18:09
Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что Украина вернет аннексированный Россией Крым, однако "формулы Штайнмайера" по полуострову нет. Соответствующее заявление он сделал в комментарии "Крым.Реалии" во время визита на выставку "Оружие и безопасность" в Киеве в среду, 9 октября. По мнению главы государства, Крым может вернуться в состав Украины только с помощью международных партнеров и мощной армии. Зеленский сделал громкое заявление по Крыму
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