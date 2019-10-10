Боевики на Донбассе 11 раз нарушили перемирие: трижды - на участке разведения сил (6)

2019.10.10 (6)2019.10.09 (181) →
- Боевики обстреляли участок разведения сил вблизи Золотого : World News 02:13
- Ситуация в Донецке и области 9 октября 2019 года : Говорит Донецк 01:39
- На Донбассе зафиксировано 17 вражеских обстрелов : Nikopolnews.net 01:10
- НВФ на Донбассе обстреляли район разведения сил в Золотом из миномета калибра 82 мм : Донецкие Новости 00:26
- День в ООС: 17 обстрелов, оккупанты применили запрещенную артиллерию : Газета День 00:24
- Кремль переходит к "плану Б". С плохим финалом для Украины : Обозреватель 00:09