Боевики на Донбассе 11 раз нарушили перемирие: трижды - на участке разведения сил (6)

ATR.ua 2019.10.09 14:13

09 октября 2019 14:06 В районе проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе с начала текущих суток, 9 сентября, зафиксировано 11 обстрелов со стороны боевиков. Об этом сообщил представитель Минобороны Украины Дмитрий Гуцуляк во время ежедневного брифинга. "Сегодня в районе отпора и сдерживания вооруженной агрессии РФ на востоке Украины зафиксировано уже 11 обстрелов со стороны российско-оккупационных