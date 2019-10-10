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Фокус: Украина

Боевики на Донбассе 11 раз нарушили перемирие: трижды - на участке разведения сил

Боевики на Донбассе 11 раз нарушили перемирие: трижды - на участке разведения сил (6)

ATR.ua 2019.10.09 14:13
09 октября 2019 14:06 В районе проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе с начала текущих суток, 9 сентября, зафиксировано 11 обстрелов со стороны боевиков. Об этом сообщил представитель Минобороны Украины Дмитрий Гуцуляк во время ежедневного брифинга. "Сегодня в районе отпора и сдерживания вооруженной агрессии РФ на востоке Украины зафиксировано уже 11 обстрелов со стороны российско-оккупационных
КАЛИБР, ОБСТРЕЛ, МИНОМЕТ, ГРАНАТОМЕТ, ДОНБАСС, БОЕВИК, Украина, Россия, Минск, Луганск, Донецк, Крым
2019.10.10 (6)

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