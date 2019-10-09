Военная операция Турции в Сирии должна быть сдержанной - генсек НАТО (81)

Громадське телебачення 2019.10.09 22:36

Марко Погуляевський Военная операция Турции в северо-восточной Сирии должна быть сдержанной. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает Reuters. Генсек добавил, что важно не допустить дальнейшей дестабилизации региона. В то же время, Столтенберг отметил, что в Турции есть "законное беспокойство относительно вопросов безопасности" из-за атаки курдов. "Я рассчитываю на то, что Турция будет действовать сдержанно и