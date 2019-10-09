Военная операция Турции в Сирии должна быть сдержанной - генсек НАТО (81)

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- Сенаторы США хотят ввести санкции против Эрдогана из-за Сирии : Українська правда 04:40
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- В США могут ввести масштабные санкции против Турции за операцию в Сирии : Зеркало недели. Украина 04:15
- Помпео подчеркнул, что США не давали "зеленый свет" Турции на операцию в Сирии : Сегодня.ua 04:11
- В Сенате США хотят ввести санкции против Эрдогана : Bigmir)net Новости 04:08
- В США могут ввести масштабные санкции против Турции за операцию в Сирии : NewsMir.info 04:07
- В Сенате США хотят ввести санкции против Эрдогана : NewsMir.info 04:07
- В США сенаторы предлагают санкции против Эрдогана из-за операции в Сирии : NewsMir.info 04:07
- Помпео: США не давали "зеленый свет" Турции на операцию в Сирии : ПрессОрг24 04:01
- Помпео: США не давали "зеленый свет" Турции на операцию в Сирии : Українські національні новини 03:47
- В США сенаторы предлагают санкции против Эрдогана из-за операции в Сирии : РБК-Україна 03:40
- Военная операция Турции в Сирии: Сенат США намерен ввести масштабные санкции против Анкары : Новое Время 03:39
- Турция нанесла удары по 181 объекту в Сирии : Bigmir)net Новости 03:38
- В Сенате США грозят Эрдогану персональными санкциями из-за Сирии : FaceNews 03:15
- В Сирии в результате турецких авиаударов погибли мирные жители : Сегодня.ua 03:11
- Совет безопасности ООН обсудит Сирию после начала турецкой военной операции : ДнепрCity.net 03:06
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- Сенаторы США предлагают масштабные санкции против Турции за ее операцию в Сирии : Интерфакс-Україна 02:36
- Совет безопасности ООН обсудит Сирию после начала турецкой военной операции : 112.ua 02:30
- Генсек ООН выразил обеспокоенность в связи с вторжением Турции в Сирию : Зеркало недели. Украина 02:15
- Угодить Путину: зачем Трамп опозорился в Сирии : Информационное Сопротивление 02:12
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- Анкара имеет право проводить военную операцию в Сирии - Эрдоган : Сегодня.ua 02:11
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- Нападение Турции на Сирию: как отреагировали НАТО, США, Европа и ООН : 24 канал 02:00
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