Зеленский обсудил с Меркель разведение войск в Петровском и Золотом (16)

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- Зеленский по телефону пообщался с Меркель: детали разговора : Сегодня.ua 02:11
- Зеленский пообщался с Меркель : Багнет 01:31
- У Зеленского сообщили подробности телефонного разговора президента Украины с Меркель : Страна.ua 01:02
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- Появились детали разговора Зеленского с Меркель : Вибори в Україні та світі 00:15
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