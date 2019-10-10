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Фокус: Украина

Зеленский обсудил с Меркель разведение войск в Петровском и Золотом

Зеленский обсудил с Меркель разведение войск в Петровском и Золотом (16)

#Буквы 2019.10.09 22:19
Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном режиме обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель разведение войск в Петровском и Золотом. Среда, 9 октября 2019, 22:11 Об этом сообщили в Офисе Президента. В среду, 9 октября, состоялся уже пятый телефонный разговор между Владимиром Зеленским и Ангелой Меркель, в ходе которого был обговорен вопрос разведения сил вблизи населенных пунктов Петровское и Золотое.
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2019.10.10 (16)

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