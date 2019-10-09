"Формула Штайнмайера": капитуляция или шаг к миру? - мнение известных каменчан (8)

2019.10.10 (8)2019.10.09 (83) →
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- Обмен пленными: следующая дата будет известна после нормандской встречи : 7 днів Ужгородськi 01:06
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