"Формула Штайнмайера": капитуляция или шаг к миру? - мнение известных каменчан (8)

Событие Каменское 2019.10.09 10:49

1 октября 2019 г. Украина направила в адрес спец представителя ОБСЕ Мартина Сайдика официальное письмо. В нем сообщалось, что наша страна принимает текст так называемой формулы Штайнмайера. Напомним, что еще в 2016 г., когда переговорный процесс по Донбассу зашел в тупик, Франк-Вальтер Штайнмайер (сегодняшний президент Германии, а в те годы министр иностранных дел) предложил свой способ внедрения в жизнь