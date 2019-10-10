"Формула Штайнмайера". Якубин рассказал, почему Порошенко "переобулся в прыжке" (7)

Times.com.ua 2019.10.09 22:44

09.10.2019 22:10 Протесты на Майдане против одобренной Киевом "формулы Штайнмайера" стали следствием того, что этот документ одобрил пятый президент страны Петр Порошенко, но не смог возглавить его выполнение, сказал кандидат политических наук Алексей Якубин Он считает, что если бы лозунг протестов был не "Нет капитуляции" по "формуле Штайнмайера", а "Нет Минским соглашениям", это бы сыграло против Порошенко.