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Зеленский на военной выставке пошутил о поведении своего пресс-секретаря Мендель

Зеленский на военной выставке пошутил о поведении своего пресс-секретаря Мендель (114)

Шиповник.ua 2019.10.09 22:35
22:18 09.10.2019 На специализированной выставке "Оружие и безопасность" в Киеве президент Владимир Зеленский пошутил относительно поведения его пресс-секретаря Юлии Мендель. Об этом сообщают "Крым.Реалии". - Девочки нет, ничего страшного с вами не будет, - сказал Зеленский, обращаясь к журналисту "Радио Свобода" с шутливым замечанием, касающемся Мендель. Позже президент добавил: "Вы же девушек боитесь". В чем дело?
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2019.10.10 (114)

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