Зеленский на военной выставке пошутил о поведении своего пресс-секретаря Мендель (114)

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- "Где зарплаты учителей по $4000?". Под стенами фудкорта, где Зеленский дает пресс-конференцию, проходит митинг (ФОТО) : ОстроВ 13:09
- В Киеве начался многочасовой пресс-марафон с Зеленским : MZM.zp.ua 13:08
- Зеленский: У всех министров испытательный срок, не будет реальных результатов - уволим : Bigmir)net Новости 13:08
- Зеленский о скандале с Мендель: Девочку буду защищать : ЛІГАБізнесІнформ 13:07
- Зеленский не признал вину "девочки" Мендель в конфликте с "неэтичным" журналистом : LB.ua 13:07
- Пресс-марафон Зеленского: онлайн : Mk.Mk.Ua 13:04
- Зеленский о Мендель и Андрушко: Еще раз - и мы разойдемся : DsNews 13:03
- "Девочку в этом случае буду защищать": Зеленский о ситуации с Мендель и журналистом Андрушко : Еспресо TV 13:03
- "Девочку буду защищать": Зеленский "наехал" на Андрушко из-за Мендель : Depo 13:02
- Если бы я не был президентом, ответил бы ему по-другому, - Зеленский вступился за Мендель : 24 канал 13:00
- Зеленский: СМИ должны быть независимыми и украинскими : Bigmir)net Новости 12:38
- Пресс-марафон Владимира Зеленского - ноу-хау нового Президента : Електронні Вісті 12:30
- Зеленский назвал "главного по информационной войне" в Украине : PRportal 12:23
- Мендель во время пресс-марафона указала журналистам на выход : Українські Новини 12:14
- Пресс-марафон Зеленского в Киеве: все подробности, фото и видео онлайн : Барометр Южноукраинска 12:12
- "Суспільне" предлагает журналистам свою аккредитацию на пресс-марафон Зеленского : Телекритика 12:12
- Зеленский о возможном майдане: Кровопролития не будет : Українська правда 12:10
- Активисты пришли спросить Зе о кнопкодавах и принесли биту для Мендель : Bigmir)net Новости 12:09
- Зеленский посоветовал жителям ОРДЛО отвечать телевизору на российскую пропаганду : ДнепрCity.net 12:06
- Зеленский рассказал, как пытался затащить Трампа в Украину : From-UA.com 12:04
- Президент Зеленский проводит первый пресс-марафон для СМИ (ТРАНСЛЯЦИЯ) : Корабелов.инфо 11:53
- Проходит пресс-марафон Зеленского (ТРАНСЛЯЦИЯ) : Journalist.today 11:47
- Зеленский назвал "главного по информационной войне" в Украине : Страна.ua 11:47
- "Девочки нет": Зеленский подколол своего скандального спикера (Видео) : IPnews 11:45
- Зеленский поставил жесткий ультиматум Раде, "иначе не будет": что ждет слуг народа : Politeka 11:40
- Зеленский ответил, почему коррупционеры до сих пор на свободе : Lenta.ua 11:37
- "Почему сдаются территории, где погибли герои?" - митинг под пресс-конференцией Зеленского (ФОТО) : Паноптикон 11:16
- Зеленский посоветовал жителям ОРДЛО говорить с телевизором "как Светлаков" : Vector News 11:16
- Зеленский: Я думал, мы будем всех коррупционеров сажать, а мне сказали "ай яй яй" : Vector News 11:15
- В Киеве стартовал пресс-марафон президента Зеленского (ТРАНСЛЯЦИЯ) : ASPI 11:13
- Начался пресс-марафон Зеленского : Медиа-группа "Объектив" 11:12
- Зеленский будет отвечать на вопросы журналистов 10 часов, - Мендель : Антикор.com.ua 11:11
- Блогер: если бы в стране были журналисты, то сегодня президент и его пресс-секретарь одиноко бегали бы по пустому Фуд-Маркету : Антикор.com.ua 11:11
- Зеленский говорит, что хотел прийти на пресс-марафон в спортивной форме после пробежки, но его отговорили : Антикор.com.ua 11:11
- Зеленский: Я думал, мы будем всех коррупционеров сажать, а мне сказали "ай яй яй" : Українська правда 11:10
- В Киеве проходит пресс-конференция Зеленского (прямая трансляция) : Весь Харьков 11:10
- 10 часов с журналистами: Зеленский проводит пресс-марафон (трансляция, фото) : УСИ Одесса 11:06
- Зеленский говорит, что хотел прийти на пресс-марафон в спортивной форме после пробежки, но его отговорили : ДнепрCity.net 11:06
- Зеленский проводит пресс-марафон для журналистов (трансляция) : УСБН Запорiжжя 11:02
- Зеленский посоветовал жителям ОРДЛО отвечать телевизору на российскую пропаганду : 112.ua 11:00
- Президент Зеленский проводит первый пресс-марафон для СМИ (ТРАНСЛЯЦИЯ) : Корабелов.инфо 10:53
- Зеленский проводит пресс-марафон для журналистов (трансляция) : Центр журналистских расследований 10:45
- Зеленский посоветовал жителям ОРДЛО говорить с телевизором "как Светлаков" : Українська правда 10:40
- В Киеве стартовал пресс-марафон Зеленского: президент хотел прийти на встречу в спортивном костюме : NewsOne 10:39
- В Украине стартовал пресс-марафон Зеленского (видео) : Подробности.ua 10:39