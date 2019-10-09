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Зеленский обсудил с главой МИД Нидерландов сотрудничество в деле о крушении малазийского "Боинга"

Зеленский обсудил с главой МИД Нидерландов сотрудничество в деле о крушении малазийского "Боинга" (12)

Интерфакс-Україна 2019.10.09 21:06
Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с министром иностранных дел Королевства Нидерланды Стефом Блоком вопросы сотрудничества сторон по завершению расследования и проведения судебного процесса по делу о сбитом в 2014 году самолете "Боинг" "Малазийских авиалиний", рейс МН17. Как сообщается на сайте украинского президента в среду, в ходе встречи Зеленский проинформировал Блока о ситуацию с безопасностью на Донбассе, а
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2019.10.10 (12)

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