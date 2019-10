Нобелевская премия по литературе присуждена писательнице украинского происхождения (55)

20 минут Украина 2019.10.10 18:04

20 хвилин Нобелевскую премию по литературе за 2018 год присудили польской писательнице и поэтессе украинского происхождения Ольге Токарчук, а премию за 2019 год получил австрийский писатель и драматург Петер Хандке. Названы лауреаты Нобелевской премии по литературе за 2018 и 2019 годы. Об этом говорится в Twitter Нобелевского комитета. BREAKING NEWS: The Nobel Prize in Literature for 2018 is awarded to the Polish author