Дубинский отозвал законопроект о налоге на обмен валют (51)

2019.10.10 (51)2019.10.09 (4) →
- В Украине решили отменить военный сбор - законопроект : Karachun.com.ua 18:47
- "Слуга народа" Дубинский отозвал законопроект о налоге на покупку валюты : УНИАН 18:32
- Дубинский отзывает законопроект о сборе с обмена валюты : Деньги.ua 18:23
- Дубинский отозвал законопроект о налоге на обмен валют : Комсомольская Правда в Украине 18:16
- В Украине решили отменить военный сбор - законопроект : Український Бізнес Ресурс 18:14
- Нардеп Дубинский отозвал законопроект о налоге на покупку валюты : ASPI 18:13
- Нардеп от "Слуга народа" Дубинский отозвал законопроект о налоге на обмен валют : НикВести 18:09
- В Раде отозвали законопроект о налоге на обмен валюты: причина : Аргументы и Факты Украина 18:09
- В "Слуге народа" отозвали законопроект о сборе на покупку наличной валюты : NewsMir.info 18:08
- Нардеп Дубинский отозвал свой законопроект о налогообложении операций с валютой: названа причина : Диванна Сотня 18:03
- В "Слуге народа" отозвали законопроект о сборе на покупку наличной валюты : Дело.ua 18:02
- В "Слуге народа" передумали брать налог с обмена валют : UA.news 17:49
- В Украине не будут вводить налог на обмен валюты - новые подробности : It Sotnya 17:47
- В "Слуге народа" передумали вводить налог на обмен валют : Известия в Украине 17:46
- Журналист Игоря Коломойского отозвал законопроект о налоге на покупку валюты : Fin.org.ua 17:45
- Журналист Игоря Коломойского отозвал законопроект о налоге на покупку валюты : Укрудпром 17:44
- Дубинский отозвал свой законопроект о налоге на покупку валюты : Шиповник.ua 17:35
- Дубинский отозвал законопроект где предполагалось введение сбора при покупке валюты для развития спорта : Fixygen 17:35
- Нардеп Дубинский отозвал свой законопроект о налогообложении операций с валютой: названа причина : Факты 17:34
- В "Слуге народа" отозвали проект закона о налоге на наличный обмен валют : Еспресо TV 17:33
- Дубинский отозвал законопроект о налоге на покупку валюты : УП: Економічна правда 17:33
- Дубинский решил отозвать законопроект о налоге на обмен валют : Business Information Network 17:31
- Налог на обмен валюты: Дубинский отменил собственный законопроект : Bigmir)net Финансы 17:17
- Нардеп Дубинский передумал облагать налогом обмен наличной валюты : Олигарх Медиа 17:14
- Дубинский решил отозвать законопроект о налоге на обмен валют : ЛІГАБізнесІнформ 17:07
- Нардеп от "Слуги народа" отозвал скандальный законопроект о налоге на обмен валют : Lenta.ua 17:07
- Депутат Дубинский отозвал законопроект о налоге на развитие спорта: в чем причина : 24 канал 17:00
- В "Слуге народа" передумали вводить налог на обмен валют : Вести.ua 16:44
- Налог на обмен валюты: Дубинский отменил собственный законопроект : Bigmir)net Новости 16:38
- Дубинский отозвал законопроект о налоге на обмен валют : Maanimo 16:37
- Депутат от "Слуги народа" отозвал законопроект о налоге на обмен валют : Громадське телебачення 16:35
- Дубинский отозвал законопроект о налоге на покупку валюты : Финансовый клуб 16:35
- Дубинский отозвал законопроект про 1% сбор на обмен наличной валюты : FinOboz 16:35
- Дубинский отозвал законопроект об обмене валют : Рубрика 16:31
- Дубинский отозвал законопроект о налоге на покупку наличной валюты : НВ Бизнес 16:12
- Налог на покупку валюты: Дубинский отозвал законопроект : Судебно-юридическая газета 15:40
- Депутат "Слуги народа" Александр Дубинский отозвал свой законопроект по введению сбора при покупке валюты : Новости Краматорска 15:39
- Дубинский отозвал свой законопроект о налоге на покупку валюты : Фокус 15:34
- Дубинский после опроса в своем Facebook отзывает законопроект No 2208 : 112.ua 15:30
- Дубинский отозвал законопроект о налоге на покупку валюты : Экономика от Пророка 15:27
- "Слуга народа" Дубинский отзывает свой законопроект о налоге на обмен валюты : #Буквы 15:19
- "Слуга народа" спросил у Фейсбука и отозвал законопроект о налоге на покупку-продажу долларов : ОстроВ 15:09
- Налог на обмен валюты отменяется: Дубинский отозвал законопроект : Минфин 15:08
- Дубинский отозвал законопроект о введении сбора за покупку валюты : DsNews 15:03
- Дубинский отозвал законопроект об 1% налоге на покупку валюты : Страна.ua 14:47