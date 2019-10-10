Дубинский отозвал законопроект о налоге на обмен валют (51)

Комсомольская Правда в Украине 2019.10.10 18:16

Фото: FB\Александр Дубинский Выяснилось - лишь пятая часть подписчиков депутата в соцсетях поддерживает его инициативу. Народный депутат из фракции "Слуга народа" Александр Дубинский 10 октября принял решение отозвать нашумевший законопроект о введении налога на наличный обмен валют. "Я провёл опрос среди своих подписчиков (часть из которых является нашими избирателями) по поводу введения 1% сбора при покупке наличной валюты", - написал Дубинский в Фейсбук.