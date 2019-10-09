Украина не хочет продлевать старое транзитное соглашение на 1 год, и хочет заключить новый контракт с РФ - Коболев (2)

FinOboz 2019.10.09 13:36

Андрей Коболев объяснил позицию Киева по транзиту российского газа. По словам главы Нафтогаза, украинская сторона не согласится на продление действующего транзитного соглашения, и хочет заключить с Российской Федерацией новый контракт, в основу которого лягут европейские правила, сообщает replyua.net со ссылкой на Громадське. Андрей Коболев объяснил позицию Киева в вопросе транзита российского