Украина не хочет продлевать старое транзитное соглашение на 1 год, и хочет заключить новый контракт с РФ - Коболев (2)

FinOboz 2019.10.09 13:36
Андрей Коболев объяснил позицию Киева по транзиту российского газа. По
словам главы Нафтогаза, украинская сторона не согласится на продление
действующего транзитного соглашения, и хочет заключить с Российской
Федерацией новый контракт, в основу которого лягут европейские правила,
сообщает replyua.net со ссылкой на Громадське.
Андрей Коболев объяснил позицию Киева в вопросе транзита российского
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