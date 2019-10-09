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Кабмин убрал со своего сайта информацию о согласовании кандидатуры Кучера на должность главы Харьковской ОГА

Кабмин убрал со своего сайта информацию о согласовании кандидатуры Кучера на должность главы Харьковской ОГА (7)

Гордон 2019.10.09 19:35
Пресс-секретарь премьер-министра Украины Диана Давитян предположила, что информация о согласовании Кабмином кандидатуры нардепа от "Слуги народа" Алексея Кучера на должность главы Харьковской ОГА была опубликована ошибочно. 9 октября на сайте Кабинета Министров Украины появилась информация, что на должность председателя Харьковской областной государственной администрации (ОГА) согласована кандидатура нардепа от "Слуги народа" Алексея Кучера, но
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2019.10.10 (7)

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