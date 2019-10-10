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Моя миссия - прекратить войну. Зеленский

Моя миссия - прекратить войну. Зеленский (35)

News24UA 2019.10.10 11:06
ПРЕЗИДЕНТ ЗЕЛЕНСКИЙ ЗАЯВИЛ, ЧТО ЕГО МИССИЯ - ПРЕКРАТИТЬ ВОЙНУ "Главная моя цель - я хочу прекратить эту войну. Я думаю, что это моя миссия. Каждый раз, когда я обращаюсь к украинцам, я обращаюсь ко всем украинцам, где бы они ни жили", - сказал президент. Пресс-марафон с президентом Украины Владимиром Зеленским начался сегодня, 10 октября, в Киеве. Отметим, появились заявления некоторых СМИ, которым отказали в аккредитации
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2019.10.10 (35)

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