Моя миссия - прекратить войну. Зеленский (35)

News24UA 2019.10.10 11:06

ПРЕЗИДЕНТ ЗЕЛЕНСКИЙ ЗАЯВИЛ, ЧТО ЕГО МИССИЯ - ПРЕКРАТИТЬ ВОЙНУ "Главная моя цель - я хочу прекратить эту войну. Я думаю, что это моя миссия. Каждый раз, когда я обращаюсь к украинцам, я обращаюсь ко всем украинцам, где бы они ни жили", - сказал президент. Пресс-марафон с президентом Украины Владимиром Зеленским начался сегодня, 10 октября, в Киеве. Отметим, появились заявления некоторых СМИ, которым отказали в аккредитации