В России дедушке дали 12 лет за шпионаж в пользу Украины (30)

2019.10.10 (30)2019.10.09 (19) →
- В России пенсионера приговорили к 12 годам тюрьмы за "шпионаж" в пользу Украины : Соцпортал 12:36
- Жителя Ростовской области осудили за "шпионаж" в пользу Украины : Весь Харьков 12:10
- Жителя Ростовской области осудили за "шпионаж" в пользу Украины : АТН 11:31
- Российского пенсионера осудили на 12 лет за "шпионаж" в пользу Украины : UA.news 10:48
- В России приговорили 72-летнего мужчину за якобы шпионаж в пользу Украины : ICTV Факти 10:36
- В России пенсионеру дали 12 лет за шпионаж в пользу Украины : Нардеп.org.ua 10:09
- В РФ посадили в тюрьму 72-летнего пенсионера за "шпионаж" : GuildHall 09:38
- Российский суд приговорил пенсионера к 12 годам тюрьмы за "шпионаж" в пользу Украины : Бизнес.медиа 09:19
- Страна-агрессор посадила пенсионера на 12 лет "за шпионаж" в пользу Украины : Lenta.ua 09:07
- 72-летнего россиянина приговорили к 12 годам за шпионаж в пользу Украины : ForUm 09:04
- Суд в РФ приговорил к 12 годам тюрьмы 72-летнего украинца за "сбор данных для украинской разведки" : Еспресо TV 09:03
- В России за "шпионаж для Украины" посадили 72-летнего деда : Без Табу 08:17
- В России пенсионера приговорили к 12 годам за "шпионаж" в пользу Украины : Телеграф.com.ua 08:12
- В Ростовской области пенсионеру Моргунову дали 12 лет строгого режима за шпионаж в пользу Украины : Страна.ua 07:32
- Шпионил для Украины: В России суд приговорил 72-летнего пенсионера к 12 годам тюрьмы : Донецкие Новости 07:26
- В России пенсионера осудили за госизмену из-за "шпионажа" в пользу Украины : DailyUA 07:24
- В России дедушке дали 12 лет за шпионаж в пользу Украины : Публичные люди 07:17
- В РФ пенсионера осудили на 12 лет за "шпионаж" в пользу Украины : Новый.net 07:15
- Российский пенсионер получил 12 лет якобы за шпионаж в пользу Украины : Багнет 07:01
- В России пенсионера осудили на 12 лет за шпионаж в пользу Украины : НикВести 05:09
- Шпионил в пользу Украины: в России отправили на 12 лет в колонию 72-летнего пенсионера : Vector News 04:15
- Жителя Ростовской области приговорили к 12 годам за "шпионаж" в пользу Украины : УНИАН 04:02
- В России осудили деда за "шпионаж" в пользу Украины - росСМИ : Vector News 02:15
- Шпионил в пользу Украины: в России отправили на 12 лет в колонию 72-летнего пенсионера : NewsMir.info 01:13
- В России 72-летнего уроженца Луганской области приговорили к 12 годам за шпионаж в пользу Украины : LB.ua 01:07
- Шпионил в пользу Украины: в России отправили на 12 лет в колонию 72-летнего пенсионера : NewsMir.info 01:07
- Шпионил в пользу Украины: в России отправили на 12 лет в колонию 72-летнего пенсионера : ГЛАВПОСТ 01:05
- Шпионил в пользу Украины: в России отправили на 12 лет в колонию 72-летнего пенсионера : 24 канал 01:00
- В России пенсионер получил 12 лет тюрьмы за "шпионаж" для Украины, - росСМИ : Українські Новини 00:44
- В России осудили деда за "шпионаж" в пользу Украины - росСМИ : Українська правда 00:10