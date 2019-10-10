В России дедушке дали 12 лет за шпионаж в пользу Украины (30)

Публичные люди 2019.10.10 07:17

Максим Лесів В Ростове (Россия) 72-летнего украинца Владимира Моргунова приговорили к 12 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, якобы за разведывательную деятельность в пользу Украины. Об этом сообщает пресс-служба суда Ростова. Известно, что процесс проходил в закрытом режиме и гособвинение просило для украинца восемь лет лишения свободы (при том, что статья о госизмене, а