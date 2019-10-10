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В России дедушке дали 12 лет за шпионаж в пользу Украины

В России дедушке дали 12 лет за шпионаж в пользу Украины (30)

Публичные люди 2019.10.10 07:17
Максим Лесів В Ростове (Россия) 72-летнего украинца Владимира Моргунова приговорили к 12 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, якобы за разведывательную деятельность в пользу Украины. Об этом сообщает пресс-служба суда Ростова. Известно, что процесс проходил в закрытом режиме и гособвинение просило для украинца восемь лет лишения свободы (при том, что статья о госизмене, а
МОРГУНОВ, УКРАИНА, ПОЛЬЗА, СИМ, ШПИОНАЖ, ИЗМЕНА, Моргунов, Украина, Россия, Луганск
2019.10.10 (30)

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