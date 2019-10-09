Планируется арест: ГБР объявило в розыск экс-депутата Рады Жеваго (2)

ГолосUA 2019.10.09 17:35

ГолосUA Государственное бюро расследований объявило в розыск бывшего депутата Рады и бывшего владельца банка "Финансы и Кредит" Константина Жеваго. Об этом сообщил директор ГБР Роман Труба, передают Украинские новости. "Он (Жеваго, - ред.) объявлен в розыск", - сообщил Труба. По его словам, принимаются меры для объявления его в межгосударственный розыск. Также принимаются меры для избрания ему заочной меры пресечения в виде ареста.