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Планируется арест: ГБР объявило в розыск экс-депутата Рады Жеваго

Планируется арест: ГБР объявило в розыск экс-депутата Рады Жеваго (2)

ГолосUA 2019.10.09 17:35
ГолосUA Государственное бюро расследований объявило в розыск бывшего депутата Рады и бывшего владельца банка "Финансы и Кредит" Константина Жеваго. Об этом сообщил директор ГБР Роман Труба, передают Украинские новости. "Он (Жеваго, - ред.) объявлен в розыск", - сообщил Труба. По его словам, принимаются меры для объявления его в межгосударственный розыск. Также принимаются меры для избрания ему заочной меры пресечения в виде ареста.
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2019.10.10 (2)

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