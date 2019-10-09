Планируется арест: ГБР объявило в розыск экс-депутата Рады Жеваго (2)

ГолосUA 2019.10.09 17:35
ГолосUA
Государственное бюро расследований объявило в розыск бывшего депутата Рады
и бывшего владельца банка "Финансы и Кредит" Константина Жеваго.
Об этом сообщил директор ГБР Роман Труба, передают Украинские новости.
"Он (Жеваго, - ред.) объявлен в розыск", - сообщил Труба.
По его словам, принимаются меры для объявления его в межгосударственный
розыск.
Также принимаются меры для избрания ему заочной меры пресечения в виде
ареста.
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, Финансы и Кредит
, Украина