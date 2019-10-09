Зеленский завтра целый день будет отвечать на вопросы журналистов на "базаре" еды (16)

News24UA 2019.10.09 16:06

Президент Владимир Зеленский анонсировал так называемый пресс-марафон для журналистов, который состоится 10 октября в новом фудмаркете Kyiv Food Market в центре Киева. Об этом сказано в сообщении Офиса президента в Facebook. "В четверг, 10 октября, в 10:00 начнется пресс-марафон с президентом Украины Владимиром Зеленским. Глава государства будет отвечать на вопросы журналистов в течение всего дня".