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Фокус: Украина

Зеленский завтра целый день будет отвечать на вопросы журналистов на "базаре" еды

Зеленский завтра целый день будет отвечать на вопросы журналистов на "базаре" еды (16)

News24UA 2019.10.09 16:06
Президент Владимир Зеленский анонсировал так называемый пресс-марафон для журналистов, который состоится 10 октября в новом фудмаркете Kyiv Food Market в центре Киева. Об этом сказано в сообщении Офиса президента в Facebook. "В четверг, 10 октября, в 10:00 начнется пресс-марафон с президентом Украины Владимиром Зеленским. Глава государства будет отвечать на вопросы журналистов в течение всего дня".
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2019.10.10 (16)

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