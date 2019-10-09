Зеленский завтра целый день будет отвечать на вопросы журналистов на "базаре" еды (16)

2019.10.10 (16)2019.10.09 (134) →
- На пресс-марафон к Зеленскому аккредитовано уже 300 журналистов : Gazeta.ua 05:35
- Офис президента аккредитовал более 300 журналистов на пресс-марафон Зеленского : Новое Время 05:09
- Пресс-марафон Зеленского: главные подробности, фото и видео : GlavPost.Com 04:38
- На пресс-марафон Зеленского собрали более 300 журналистов : Зеркало недели. Украина 03:45
- У Зеленского собрали 300 журналистов на пресс-марафон : РБК-Україна 03:10
- У Зеленского рассказали, как СМИ попасть на встречу с президентом : ДнепрCity.net 03:06
- На пресс-марафон с Зеленским зарегистрировались более 300 журналистов : UAzmi 02:14
- На пресс-марафон Зеленского зарегистрировалось более 300 журналистов : Гордон 02:05
- Пресс-марафон Зеленского: онлайн-трансляция : Сегодня.ua 01:41
- "К нам пришли, мы согласились": стало известно, кто заказал "кулинарный" пресс-марафон Зеленского : Обозреватель 01:39
- Пресс-марафон Зеленского: онлайн-трансляция : GlavPost.Com 01:38
- Пресс-марафон Зеленского: ловушка для СМИ : Site.ua 01:35
- Пресс-марафон: сегодня Зеленский проведет первую масштабную встречу с журналистами : Новое Время 01:09
- Зеленский завтра проведет пресс-марафон : 06237.com.ua Новогродовка и Селидово 00:29
- Пресс-марафон Зеленского: главные подробности, фото и видео : Сегодня.ua 00:12
- "Каждому дадут не более 3 минут". Журналисты обсуждают формат пресс-марафона, который завтра проведет Зеленский : NewsMir.info 00:07