"Сами не справимся": Зеленский сделал громкое заявление по возвращению Крыма (4)

Обозреватель 2019.10.09 18:09
Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что Украина вернет
аннексированный Россией Крым, однако "формулы Штайнмайера" по полуострову
нет.
Соответствующее заявление он сделал в комментарии "Крым.Реалии" во время
визита на выставку "Оружие и безопасность" в Киеве в среду, 9 октября.
По мнению главы государства, Крым может вернуться в состав Украины только с
помощью международных партнеров и мощной армии.
Зеленский сделал громкое заявление по Крыму
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