"Сами не справимся": Зеленский сделал громкое заявление по возвращению Крыма (4)

Обозреватель 2019.10.09 18:09

Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что Украина вернет аннексированный Россией Крым, однако "формулы Штайнмайера" по полуострову нет. Соответствующее заявление он сделал в комментарии "Крым.Реалии" во время визита на выставку "Оружие и безопасность" в Киеве в среду, 9 октября. По мнению главы государства, Крым может вернуться в состав Украины только с помощью международных партнеров и мощной армии. Зеленский сделал громкое заявление по Крыму