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Фокус: Украина

Компания из Азербайджана намерена купить Vodafone Ukraine

Компания из Азербайджана намерена купить Vodafone Ukraine (42)

Олигарх Медиа 2019.10.10 09:14
tech.liga Второго по величине мобильного оператора в Украине готовится поглотить компания из Азербайджана. Об этом "ОЛИГАРХ" узнал из сообщения LIGA.tech. В понедельник в АМКУ зашла заявка на концентрацию ВФ Україна (Vodafone Ukraine) от компании Bakcell (Баку), заявила в комментарии госуполномоченная АМКУ Мария Процишен. В компании Vodafone эту информацию пока никак не комментируют. Ранее LIGA.tech сообщала, что украинским Vodafone заинтересовались
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2019.10.10 (42)

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