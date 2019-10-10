Компания из Азербайджана намерена купить Vodafone Ukraine (42)

2019.10.10 (42)2019.10.09 (12) →
- Азербайджанская компания купит Vodafone Ukraine : ДнепрCity.net 13:06
- Украинский Vodafone выкупят азербайджанцы : Четверта Влада 13:05
- Оператор Bakcell хочет купить Vodafone Украина : Mediasat.info 13:00
- Bakcell намеревается купить Vodafone Ukraine : Journalist.today 12:47
- Азербайджанская компания купит Vodafone Ukraine : IT обозрение 12:46
- Азербайджанская компания купит Vodafone Ukraine : InternetUA 12:45
- Азербайджанская Bakcell намерена купить "Vodafone Украина", - АМКУ : Business Information Network 12:31
- Азербайджанская компания Bakcell намерена приобрести Vodafone Ukraine : Комментарии.UA 12:20
- Азербайджанская компания Bakcell выкупит Vodafone Украина за 1 млрд долларов : China Review 12:18
- Vodafone Ukraine готовится выкупить азербайджанская компания: детали : Аргументы и Факты Украина 12:09
- Азербайджанская компания готова купить второго по величине мобильного оператора в Украине : Контракты.ua 12:07
- Азербайджанская компания готовится купить "Vodafone Украина" - СМИ : ABCnews.com.ua 12:04
- Азербайджанская компания купит Vodafone Ukraine : It Sotnya 11:46
- Азербайджанский мобильный оператор Bakcell готовится купить компанию Vodafone Украина. Уже подана заявка в АМКУ, сумма сделки может превысить $1 млрд : It Sotnya 11:46
- У Vodafone может появиться азербайджанский владелец : Минпром 11:38
- Азербайджанская Bakcell хочет купить украинский Vodafone - СМИ : Главное 11:35
- Азербайджанская Bakcell хочет купить украинский Vodafone : Українські Новини 11:14
- Азербайджанский мобильный оператор Bakcell готовится купить компанию Vodafone Украина. Уже подана заявка в АМКУ, сумма сделки может превысить $1 млрд : ITC.ua 10:46
- В Украине вместо Vodafone может появиться азербайджанский оператор : Trust.UA 10:46
- Украинский Vodafone выкупят азербайджанцы : Український Бізнес Ресурс 10:44
- Азербайджанская компания готовится купить "Vodafone Украина" - СМИ : Iнше ТВ 10:44
- Азербайджанская компания может купить Vodafone Украина, - СМИ : Hubs 10:41
- Азербайджанская компания намерена купить Vodafone Ukraine : Соцпортал 10:36
- СМИ: Азербайджанский Bakcell хочет купить Vodafone Ukraine : AIN.ua 10:09
- Азербайджанский оператор Bakcell имеет намерение приобрести "Vodafone Украина" : 112.ua 10:00
- Азербайджанская компания готовится у российской МТС купить "Vodafone Украина" : Fin.org.ua 09:45
- Азербайджанская компания готовится у российской МТС купить "Vodafone Украина" : Укрудпром 09:44
- "Vodafone Украина" может стать азербайджанским : В Час Пик 09:44
- Небольшая азербайджанская компания собирается купить "Vodafone Украина" : RUpor.info 09:41
- Азербайджанская компания готовится купить "Vodafone Украина" - СМИ : Минфин 09:38
- Компания из Азербайджана намерена купить Vodafone Ukraine : Олигарх Медиа 09:14
- Украинский Vodafone может оказаться в руках иностранной компании: уже готовят документы : Znaj.ua 08:45
- Компанию Vodafone Ukraine хотят купить азербайджанцы : Власти.нет 08:44
- В Украине вместо Vodafone может появиться азербайджанский оператор связи : Новости N 07:10
- В Украине появится азербайджанский оператор связи : Gazeta.ua 05:04
- Один из крупнейших мобильных операторов Украины хочет купить Азербайджан : Новости без границ 04:37
- В Украине может появиться оператор связи из Азербайджана : Главред 02:35
- Азербайджанская компания готовится купить "Vodafone Украина" - СМИ : НикВести 01:09
- Иностранная компания готовится купить "Vodafone Украина" : ДнепрCity.net 01:06
- Азербайджанская компания намерена купить "Vodafone Украина" : InfoResist.org 00:15
- Азербайджанская компания намерена купить одного из крупнейших мобильных операторов Украины : Телеграф.com.ua 00:13
- Один из крупнейших мобильных операторов Украины хочет купить Азербайджан : Антикор.com.ua 00:11