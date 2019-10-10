Компания из Азербайджана намерена купить Vodafone Ukraine (42)

Олигарх Медиа 2019.10.10 09:14

tech.liga Второго по величине мобильного оператора в Украине готовится поглотить компания из Азербайджана. Об этом "ОЛИГАРХ" узнал из сообщения LIGA.tech. В понедельник в АМКУ зашла заявка на концентрацию ВФ Україна (Vodafone Ukraine) от компании Bakcell (Баку), заявила в комментарии госуполномоченная АМКУ Мария Процишен. В компании Vodafone эту информацию пока никак не комментируют. Ранее LIGA.tech сообщала, что украинским Vodafone заинтересовались