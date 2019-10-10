В Крыму задержали проукраинского активиста Олега Приходько (75)

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- В Крыму задержали проукраинского активиста и его жену : Преступности.нет 11:18
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- Оккупанты Крыма вывезли в неизвестном направлении проукраинского активиста с женой : Українська правда 11:10
- В аннексированном Крыму ФСБ вместе с проукраинским активистом Приходько задержала и его жену - правозащитники : Громадське телебачення 11:06
- В Крыму российские силовики задержали проукраинского активиста - родные : Громадське телебачення 11:06
- В Крыму сотрудники ФСБ задержали проукраинского активиста Олега Приходько : Четверта Влада 11:05
- В Крыму продолжают арестовывать проукраинских активистов : From-UA.com 11:04
- В Крыму ФСБ задержала проукраинского активиста: первые подробности : Диванна Сотня 11:03
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- Задержанного в Крыму проукраинского активиста Приходько подозревают в "терроризме" - адвокат : Крым.Реалии RFE/RL 10:53
- Проукраинского активиста Олега Приходько задержали из-за его позиции по Крыму - экс-депутат Леонов : Крым.Реалии RFE/RL 10:53
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- В аннексированном Крыму ФСБ задержала проукраинского активиста Приходько : Journalist.today 10:47
- В Крыму ФСБ задержала украинского активиста Олега Приходько - правозащитники : Центр журналистских расследований 10:45