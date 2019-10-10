В Крыму задержали проукраинского активиста Олега Приходько (75)

Дело.ua 2019.10.10 12:02

Сотрудники российской ФСБ ворвались в дом украинца в Евпатории, задержали его и увезли Олег Приходько. Фото: "Крым.Реалии" В аннексированном Россией Крыму задержан проукраинский активист Олег Приходько. Об этом со ссылкой на слова дочери Приходько заявил украинский политик из Евпатории, народный депутат Украины седьмого созыва Эдуард Леонов, сообщает "Крым.Реалии". Указано, что российские силовики задержали Приходько в его же доме вечером 9 октября.