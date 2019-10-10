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МИД Германии приказал консульствам не признавать российские паспорта с Донбасса

МИД Германии приказал консульствам не признавать российские паспорта с Донбасса (47)

НикВести 2019.10.10 11:09
Министерство иностранных дел Германии дало распоряжение своим консульствам не признавать российские паспорта с Донбасса. Об этом сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник на своей странице в Twitter. Украинский посол сообщил, что ему лично сообщили об этом решении. - Руководство МИД Германии лично сообщило мне об указании всем немецким консульствам не признавать российские паспорта, выданные украинцам на оккупированном Донбассе, - написал Мельник.
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