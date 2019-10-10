МИД Германии приказал консульствам не признавать российские паспорта с Донбасса (47)

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- Немецкие консульства не будут признавать паспорта РФ, выданные украинцам на Донбассе : Journalist.today 11:47
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- Германия не признает российские паспорта из Донбасса : Gazeta.ua 11:35
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- Германия запретила принимать паспорта выданные Россией жителям Донбасса : POLITua 11:30
- В немецком МИД запретили ставить визы жителям ЛДНР с российскими паспортами : ReplyUA.net 11:26
- Германия не будет признавать российские паспорта жителей ОРДЛО : Комсомольская Правда в Украине 11:16
- МИД Германии приказал не признавать российские паспорта, выданные в ОРДЛО : Vector News 11:16
- МИД Германии приказал не признавать российские паспорта украинцев из ОРДЛО : Зеркало недели. Украина 11:15
- МИД Германии не будет признавать российские паспорта, выданные в ОРДЛО : ASPI 11:13
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- Германия решила не признавать российские паспорта, выданные в ОРДЛО : Depo 11:02
- В Германии не будут признавать российские паспорта, выданные жителям неподконтрольного Донбасса : Страна.ua 10:47
- Германия не будет выдавать визы "россиянам" с Донбасса : Вести.ua 10:44
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- МИД Германии запретил ставить визы в российские "паспорта" жителей ОРДЛО - посол : Сегодня.ua 10:42
- Консульства Германии не будут признавать российские паспорта, выданные на оккупированных территориях Донбасса : Телеграф.com.ua 10:42
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- Германия не признает российские паспорта с Донбасса : Gazeta.ua 10:35
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- МИД Германии приказал консульствам не признавать российские паспорта с Донбасса : Експерт-центр 10:33
- "Измена отменяется": МИД Германии приказал консульствам ставить визы в российские паспорта жителей ОРДЛО : Еспресо TV 10:33
- Германия сообщила Украине о указание не признавать российские паспорта с ОРДЛО : DailyUA 10:24
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- Германия не признает паспорта РФ, выданные в Донбассе : ЛІГАБізнесІнформ 10:07
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- Немецкий МИД приказал консульствам не признавать паспорта РФ с Донбасса : DsNews 10:04
- МИД Германии приказал консульствам не признавать российские паспорта с Донбасса : РБК-Україна 09:40
- МИД Германии приказал консульствам не признавать российские паспорта, выданные в ОРДЛО : УП Європейська правда 09:33
- Германия сообщила Украине о указание не признавать российские паспорта с ОРДЛО : Українські національні новини 09:33