Афера года: массовые обыски на Львовской таможне. Подробности дикого скандала (63)

- ГБР проводит масштабные обыски Львовской таможни - ФОТО : УРА-Информ 12:51
- ГБР проводит 40 обысков на Львовской таможне из-за ввоза брендовой одежды как секонд-хенда : the Бабель 12:43
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- ГБР "налетело" на Львовскую таможню с 40 обысками из-за "секонд-хенда" : Главком 12:35
- На львовской таможне начались массовые обыски: первые подробности и фото : Апостроф 12:31
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- ГБР "потрошат" помещения Львовской таможни : Спілка Блогерів України 12:30
- ГБР проводит обыски на Львовской таможне : Единая Одесса 12:27
- Коррупция в ГФС: следователи ГБР проводят массовые обыски на Львовской таможне : Realist.online 12:25
- ГБР проводит 40 обысков на Львовской таможне ГФС: известна причина : #Буквы 12:19
- Массовые обыски ГБР на Львовской таможне: ввозили брендовую одежду под видом секондхенд : Политолог.net 12:19
- Госбюро расследований пришло с обысками на Львовскую таможню : Зеркало недели. Украина 12:16
- Обыски на Львовской таможне: брендовую одежду ввозили как секонд-хенд [фото] : Комсомольская Правда в Украине 12:16
- СБУ проводит 40 обысков на Львовской таможне и у импортеров одежды : Український Бізнес Ресурс 12:14
- Обыски на таможне: раскрыта крупная схема ввоза в Украину брендовых вещей под видом "секонда" : Сегодня.ua 12:12
- На Львовской таможне проводят более 40 обысков: причина : Аргументы и Факты Украина 12:09
- "Экономия" 1 млн грн с каждой партии товара: ГБР разоблачило "схему" на Львовской таможне : Bigmir)net Новости 12:09
- Через Львовскую таможню завозили брендовую одежду под видом секонд-хенда - ГБР : Новое Время 12:09
- Госбюро расследований проводит обыски на Львовской таможне : Громадське телебачення 12:06
- ГБР нагрянуло с обыском во Львовскую фискальную службу : From-UA.com 12:04
- ГБР проводит обыски на Львовской таможне и по местам жительства таможенников (ФОТО) : Journalist.today 11:47
- ГБР проводит обыски во Львовской ГФС : FaceNews 11:45
- ГБР проводит массовые обыски на Львовской таможне : Телеграф.com.ua 11:43
- Сотрудники ГБР пришли с обысками на Львовскую таможню : Слово і Діло 11:41
- ГБР проводит массовые обыски Львовских таможенников из-за схемы ввоза в Украину брендовой одежды под видом секондхенд : LB.ua 11:37
- На Львовской таможне проходят десятки обысков в рамках дела о поставках дорогой одежды под видом секонд-хенда - ГБР : Интерфакс-Україна 11:36
- На Львовской таможне проходят массовые обыски : Gazeta.ua 11:35
- ГБР проводит 40 обысков на Львовской таможне : ForUm 11:34
- На Львовской таможне устроили обыски: раскрыта крупная афера : Факты 11:33
- ГБР устроило одновременно 40 обысков на Львовской таможне : Експерт-центр 11:33
- ГБР проводит обыски на Львовской таможне : 112.ua 11:30
- Во Львове гэбээровцы шерстят таможню : Досье 11:28
- ГБР проводит 40 обысков на Львовской таможне из-за схемы по контрабанде брендовой одежды : Сумські Дебати 11:25
- Масштабные обыски на Львовской таможне устроили следователи ГБР (ФОТО) : Ракурс 11:24
- ГБР проводит обыски в львовской ДФС : DailyUA 11:24
- ГБР пришло с обысками на Львовскую таможню : Prioritet.org 11:22
- На Львовской таможне идут массовые обыски : Капитал 11:20
- ГБР проверяет львовских таможенников из-за завоза грузов под видом "секонд-хенда" : Politica.com.ua 11:19
- На Львовской таможне СБУ и ГБР проводит десятки обысков - в страну под видом секонд-хенда массово ввозили элитную одежду : Преступности.нет 11:18
- Львовская таможня: проводятся 40 обысков по делу перевозки контрабанды : OstanniPodii.com 11:16
- ГБР проводит 40 обысков на Львовской таможне : Vector News 11:16
- На Львовской таможне массовые обыски: названа причина : Вести.ua 11:14
- ГБР проводит 40 обысков на Львовской таможне : ASPI 11:13
- ГБР пришло с обысками на Львовскую таможню : Антикор.com.ua 11:11
- ГБР проводит обыски на Львовской таможне : РБК-Україна 11:11