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Афера года: массовые обыски на Львовской таможне. Подробности дикого скандала

Афера года: массовые обыски на Львовской таможне. Подробности дикого скандала (63)

Hyser 2019.10.10 12:41
Автор: Хивренко Юлия 12:30 10.10 Что происходит На Львовской таможне усилили контроль и этому есть причина. Уточняется, что там проводятся санкционированные обыски, в связи с тем, что удалось установить новую схему по уклонению от уплаты сборов. Соответствующее заявления сделал первый заместитель директора Государственного бюро расследований Ольга Варченко на странице в Facebook, пишут Факты. На Львовской таможне проводят массовые обыски
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