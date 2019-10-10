Афера года: массовые обыски на Львовской таможне. Подробности дикого скандала (63)

Hyser 2019.10.10 12:41

Автор: Хивренко Юлия 12:30 10.10 Что происходит На Львовской таможне усилили контроль и этому есть причина. Уточняется, что там проводятся санкционированные обыски, в связи с тем, что удалось установить новую схему по уклонению от уплаты сборов. Соответствующее заявления сделал первый заместитель директора Государственного бюро расследований Ольга Варченко на странице в Facebook, пишут Факты. На Львовской таможне проводят массовые обыски