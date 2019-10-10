Моя миссия на посту Главы государства - завершение войны на Донбассе. Владимир Зеленский (33)

Харківська ОДА 2019.10.10 12:49

Это Президент Украины подчеркнул во время пресс-марафона в Киеве. "Какого Президента выбирало общество? Президента, который прекратит войну. Именно это моя миссия в течение пяти лет", - сказал Владимир Зеленский" Он также обратился к украинцам, проживающим на оккупированных территориях Донбасса, и пообещал, что государство их не бросит. "Эта часть людей, которые ощущают себя украинцами, должна знать: мы их не