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Моя миссия на посту Главы государства - завершение войны на Донбассе. Владимир Зеленский

Моя миссия на посту Главы государства - завершение войны на Донбассе. Владимир Зеленский (33)

Харківська ОДА 2019.10.10 12:49
Это Президент Украины подчеркнул во время пресс-марафона в Киеве. "Какого Президента выбирало общество? Президента, который прекратит войну. Именно это моя миссия в течение пяти лет", - сказал Владимир Зеленский" Он также обратился к украинцам, проживающим на оккупированных территориях Донбасса, и пообещал, что государство их не бросит. "Эта часть людей, которые ощущают себя украинцами, должна знать: мы их не
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