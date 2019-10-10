Зеленский об аресте Пашинского: 100% украинцев скажут, что он "бандит" (57)

- Зеленский проводил совещание с силовиками на тему "посадок", которые "должны понравиться" людям, - Соня Кошкина : PRportal 18:23
- Зеленский пошутил об аресте Пашинского и пожаловался на Facebook : Антикор.com.ua 18:11
- Зеленский проводил совещание с силовиками на тему "посадок", которые "должны понравиться" людям, - Кошкина : SumyNews 17:40
- Зеленский проводил совещание с силовиками на тему "посадок", которые "должны понравиться" людям, - Соня Кошкина : LB.ua 17:37
- В Офисе Зеленского обсуждали посадку Порошенко, чтобы "понравиться людям", - журналист : DsNews 17:33
- "Чтобы быстро и понравилось людям": Кошкина рассказала о совещании ОПУ с силовиками по "посадкам" : Еспресо TV 17:03
- Журналист рассказала о совещании Зеленского с силовиками по расследованиям, которые "должны понравиться" людям : Апостроф 17:01
- Не важен закон, главное - понравится охласу. Принципы борьбы с коррупцией в Украине : POLITua 16:30
- В Офисе Зеленского голосовали за "посадку" четырех "топов" - журналистка : Зеркало недели. Украина 16:16
- В Офисе Зеленского голосовали за "посадку" четырех "топов" - журналистка : NewsMir.info 16:08
- Зеленский решал с силовиками вопрос "посадок", которые "должны понравиться" людям - Кошкина : Gazeta.ua 16:05
- Зеленский рассказал о борьбе с топ-коррупцией : Mk.Mk.Ua 16:04
- Зеленский: я думал, мы будем всех сажать, но мне сказали "ай-ай-ай, президент не имеет права влиять на органы" : Единая Одесса 15:27
- "Я думал так можно": Зеленский впервые рассказал про "ай-ай-ай", когда он решил сажать чиновников : NewsProUA 15:23
- Закон мешает сажать коррупционеров, - Зеленский : Комментарии.UA 15:20
- Как Зеленский проговорился о посадках, "чтоб людям понравилось" : DsNews 14:33
- Зеленский о "посадках": У нас крайняя точка - 1 ноября : #Буквы 14:19
- Инсайд из Офиса президента: на совещании с силовиками определились с главными "посадками" : FaceNews 14:15
- Мне сказали "ай яй яй": Зеленский пояснил, почему до сих пор нет "посадок" : Антикор.com.ua 14:11
- Зеленский рассказал, почему не "сажают" коррупционеров : Мой Город N 14:03
- Кошкина "разоблачила" Зеленского на остром вопросе марафона: "Есть шанс проговориться" : Dialog.ua 14:02
- Президент рассказал о борьбе с коррупцией : Источник.info 13:46
- Зеленский рассказал о борьбе с топ-коррупцией : Iнше ТВ 13:44
- Зеленский проводил совещание с силовиками на тему "посадок" , которые "должны понравиться" людям : UAzmi 13:44
- Зеленский поставил перед правоохранителями задачу 1 ноября отчитаться по резонансным делам : Резонанс.ua 13:37
- Мне сказали "ай яй яй": Зеленский пояснил, почему до сих пор нет "посадок" : ГЛАВПОСТ 13:35
- Когда много и долго говоришь, есть шанс проговориться - список посадок Зеленского : News24UA 13:06
- "Сказали "ай яй яй": Зеленский объяснил, почему нет посадок коррупционеров : Главред 13:05
- Глава Украины рассказал, почему коррупционеры до сих пор у власти : From-UA.com 13:04
- Зеленский: Я думал, мы будем всех коррупционеров сажать, а мне сказали "ай-яй-яй" : ForUm 13:04
- Зеленский объяснил, почему нет посадок коррупционеров : Вести-UA 12:54
- Зеленский не смог сдержать эмоции: жестко прошелся по Пашинскому. "Я не влияю? Не влияю!" : Корупція Інфо 12:51
- Президент Украины рассказал о планах борьбы с топ-коррупцией : УРА-Информ 12:51
- Посадки коррупционеров: Зеленский рассказал, как на него надели наручники : UAportal 12:49
- Зеленский уверяет, что ликвидировать коррупцию в госорганах ему мешают законы : Известия в Украине 12:46
- Зеленский впервые рассказал про "ай-ай-ай", когда он решил сажать чиновников: я думал так можно : Hyser 12:42
- Зеленский прокомментировал арест Пашинского : Гуру.ua 12:40
- Зеленский рассказал о борьбе с коррупцией: когда будут открыты "громкие" дела : Подробности.ua 12:39
- Зеленский регулярно интересуется у правоохранителей относительно "посадок" коррупционеров : LB.ua 12:37
- Зеленский стал оправдываться, почему не садит топ-коррупционеров : Актуальная Правда 12:12
- Зеленский поставил жесткий ультиматум Раде и силовикам, "иначе не будет": что должно случиться до 1 ноября : Politeka 12:10
- Зеленский: В вопросе "посадок" я подбираю слова, чтобы не влиять на правоохранительные органы : Фокус 12:04
- Зеленский объяснил, почему не может сажать всех коррупционеров : 24 канал 12:01
- Зеленский об аресте Пашинского: 100% украинцев скажут, что он "бандит" : УНИАН 11:47
- "Мне сказали "ай яй яй"": Зеленский прокомментировал "посадку" коррупционеров : IPnews 11:45
- Зеленский о посадках коррупционеров: Я думал, будем сажать, а мне сказали "ай яй яй" : Вести.ua 11:44