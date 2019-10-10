Зеленский об аресте Пашинского: 100% украинцев скажут, что он "бандит" (57)

УНИАН 2019.10.10 11:47

В то же время президент заверил, что не оказывает влияния на правоохранительные органы, но спрашивает у них о результате. Владимир Зеленский / фото: president.gov.ua Президент Украины Владимир Зеленский уверяет, что в деле народного депутата предыдущих созывов Сергея Пашинского, подозреваемого в причинении тяжкого телесного повреждения, не было никакого влияния на правоохранительные органы. Об этом он сказал во время пресс-марафона.