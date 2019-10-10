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Зеленский: Порошенко хочет стать лидером нового Майдана, но кровопролития не будет

Зеленский: Порошенко хочет стать лидером нового Майдана, но кровопролития не будет (30)

#Буквы 2019.10.10 12:19
Президент Украины Владимир Зеленский обвинил своего предшественника Петра Порошенко в том, что он "подталкивает людей" к новому Майдану. Четверг, 10 октября 2019, 11:51 Такое мнение он выразил в ходе пресс-марафона, сообщает корреспондент #Букв. Так, комментируя последние акции протеста против "формулы Штайнмайера" и капитуляции, Зеленский признал, что власть "недостаточно коммуницировала с людьми" по данному вопросу.
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