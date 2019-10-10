Зеленский объяснил, почему Аваков остался в составе нового Кабмина (50)

Vector News 2019.10.10 14:15

" 10 октября, 2019, 13:58 Зеленский объяснил, почему Аваков остался в составе нового Кабмина Я погоджуюсь з та Владимир Зеленский, отвечая на вопрос журналиста, почему Арсен Аваков остался в новом составе КМУ, отметил, что "это никакой не компромисс", а скорее "испытательный срок" для министра внутренних дел. Об этом он заявил во время пресс-марафона, трансляцию которого ведет телеканал "Господин министр Аваков...