Зеленский объяснил, почему Аваков остался в составе нового Кабмина (50)

- Зеленский рассказал, когда уволит Авакова : Николаевские Известия 17:47
- Зеленский сорвался на министров: "всех уволю! Срок - до конца года" : Hyser 17:44
- Зеленский установил министрам испытательный термин : Hubs 17:41
- Зеленский сказал, что ничего не должен Авакову : Страна.ua 17:32
- Зеленский сделал заявление о Авакове : Бизнес.медиа 17:19
- Зеленский: У всех министров испытательный срок, не будет реальных результатов - уволим : Контракты.ua 16:36
- Зеленский готов уволить всех министров : Перший Діловий 16:34
- Испытательный срок министров определен до конца 2019г - Владимир Зеленский : Pravo.ua 16:30
- Испытательный срок министров истекает в конце 2019 года : Fin.org.ua 16:15
- Аваков во главе Министерства внутренних дел не является компромиссом, поскольку здесь никто никому ничего не должен - Зеленский : Антикор.com.ua 16:11
- Зеленский дал министру внутренних дел Авакову испытательный срок : 34 телеканал Днипро 16:04
- Зеленский рассказал, при каких условиях уволит Авакова : Donbass.UA 16:03
- Не должен! Зеленский рассекретил судьбу Авакова. Новое лицо! Украинцы поражены : Корупція Інфо 15:51
- Зеленский назвал условие увольнения Авакова : Kherson.life 15:49
- До конца года: Зеленский установил Маркаровой дедлайн : UaProm 15:49
- Испытательный срок министров истекает в конце 2019 года : Укрудпром 15:44
- Аваков находится до конца года на испытательном сроке - президент : Слово і Діло 15:42
- Зеленский дал Авакову испытательный срок : Гуру.ua 15:40
- Зеленский сказал, за что могут уволить "старых" министров : Финансовый клуб 15:35
- Зеленский заявил, что дал время министрам до конца года : Рубрика 15:32
- Зеленский ждет результатов от Кабмина до конца года : Вибори в Україні та світі 15:17
- Увольнение Авакова с поста министра: Зеленский назвал главное условие : Аргументы и Факты Украина 15:09
- У всех министров испытательный срок до конца 2019 года - Зеленский : ICTV Факти 15:06
- Зеленский рассказал о "дедлайнах" для министров : Телеграф.com.ua 14:43
- Аваков во главе Министерства внутренних дел не является компромиссом, поскольку здесь никто никому ничего не должен - Зеленский : FinOboz 14:35
- Аваков на испытательном сроке - Зеленский : Спілка Блогерів України 14:30
- Аваков во главе Министерства внутренних дел не является компромиссом, поскольку здесь никто никому ничего не должен - Зеленский : ReplyUA.net 14:26
- Аваков находится на испытательном сроке - Зеленский : DailyUA 14:24
- Зеленский объяснил, почему Аваков остался в составе нового Кабмина : Vector News 14:15
- Зеленский рассказал, когда уволит Авакова : Антикор.com.ua 14:12
- Зеленский: Аваков - это не компромисс : РепортерUA 14:11
- Зеленский об Авакове: Есть испытательный срок : Гордон 14:05
- Зеленский заявил, что у Авакова испытательный срок до конца года : KharkivToday 14:04
- Президент заявил, что Аваков находится на испытательном сроке : 368.media 14:04
- Зеленский сообщил об испытательном сроке и возможности увольнения Авакова : UA.news 13:48
- Зеленский объяснил, почему Аваков остался на посту главы МВД : Bigmir)net Новости 13:38
- Зеленский: "Я Авакову ничего не должен, у него испытательный срок" : BBC Українська служба 13:31
- Зеленский: у Авакова испытательный срок до конца года : Досье 13:28
- Зеленский дал всем министрам время до конца года : Капитал 13:20
- Зеленский назвал условие увольнения Авакова : Вести.ua 13:14
- Зеленский рассказал о судьбе Авакова как главы МВД : ASPI 13:13
- Испытательный срок министров определен до конца 2019г - Зеленский : Интерфакс-Україна 13:06
- "Я ему ничего не должен": Зеленский рассказал, почему Аваков остался в новом Кабмине : Главред 13:05
- У всех министров испытательный срок, не будет реальных результатов до конца года - уволим : UAzmi 12:44
- Аваков на испытательном сроке и я ему ничего не должен, - Зеленский : Українські Новини 12:44