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Рябошапка уволил прокурора Днепропетровской области

Рябошапка уволил прокурора Днепропетровской области (53)

Слово і Діло 2019.10.10 13:41
10 октября 2019, 13:24 Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка уволил прокурора Днепропетровской области Романа Токаря. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ. Токарь был назначен на должность 2 мая 2019 года экс-генпрокурором Юрием Луценко. "10 октября 2019 года Генеральный прокурор Руслан Рябошапка подписал приказ об освобождении от должности прокурора Днепропетровской области, - говорится в сообщении. Токарь работал в областной прокуратуре 19 лет.
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