Рябошапка уволил прокурора Днепропетровской области (53)

- Уволили прокурора Днепропетровщины : DnerpNews.info 18:24
- Генпрокурор Рябошапка уволил прокурора Днепропетровской области Романа Токаря : Лента новостей Днепра 18:24
- Уволили прокурора Днепропетровской области : Dnepr.com 18:23
- Уволили прокурора Днепропетровской области : Кривой Рог Life 17:53
- Рябошапка принял важное кадровое решение : Подробности.ua 17:39
- Днепропетровская область осталась без прокурора : NewsOne 17:09
- Рябошапка уволил прокурора в 18-й области : Комсомольская Правда в Украине 16:31
- Рябошапка подписал приказ об увольнении прокурора Днепропетровской области : Realist.online 16:25
- Роман Токарь уволен с поста прокурора Днепропетровской области : Opentv.media 16:21
- Рябошапка уволил прокурора Днепропетровской области : Новое Время 16:09
- Рябошапка уволил еще одного прокурора области : Українські національні новини 16:03
- Рябошапка уволил еще одного прокурора области : ПрессОрг24 16:02
- Рябошапка уволил прокурора Днепропетровской области : Journalist.today 15:47
- Генпрокурор Рябошапка уволил прокурора Днепропетровской области : Информатор 15:43
- За что сняли прокурора Днепропетровской области Романа Токаря : Информатор 15:43
- Сегодня сняли с должности прокурора Днепропетровской области : Днепр Вечерний 15:26
- "Чистка": уволен прокурор Днепропетровщины, проработавший меньше полугода : Dnepr.Info 15:24
- После приема граждан в Павлограде, областного прокурора освободили от должности : Бегемот.dp.ua 15:12
- Генпрокурор Рябошапка уволил прокурора Днепропетровской области Романа Токаря : 056.ua 15:01
- На выход: Рябошапка уволил прокурора области : Vgorode.ua 14:45
- Рябошапка уволил прокурора Днепропетровской области : Днепровский городской портал 14:39
- Сегодня уволили прокурора Днепропетровской области : Мост Днепр 14:38
- Рябошапка уволил прокурора Днепропетровской области: первые подробности : Znaj.ua 14:16
- Рябошапка уволил прокурора Днепропетровщины : Vector News 14:15
- Рябошапка уволил прокурора Днепропетровской области: подробности : Обозреватель 14:09
- Рябошапка уволил прокурора Днепропетровской области: детали : Аргументы и Факты Украина 14:09
- Генпрокурор Рябошапка уволил прокурора Днепропетровской области : ДнепрCity.net 14:06
- Рябошапка уволил прокурора Днепропетровской области : 34 телеканал Днипро 14:04
- Генпрокурор уволил прокурора Днепропетровщины : 0564.ua Кривой Рог 14:01
- В Днепропетровской области сняли прокурора Токаря, который не проработал и полугода : Страна.ua 13:47
- Рябошапка уволил прокурора Днепропетровской области : Укринформ 13:47
- Рябошапка уволил прокурора Днепропетровской области : FaceNews 13:45
- Генпрокурор Рябошапка уволил прокурора Днепропетровской области : the Бабель 13:43
- Рябошапка уволил прокурора Днепропетровской области : Слово і Діло 13:41
- Прокурора Днепропетровщины уволили : Днепр. Главное 13:38
- Прокурор Днепропетровской области уволен главой ГПУ : Спілка Блогерів України 13:30
- Уволили прокурора Днепропетровской области : Днепр Час 13:29
- Срочно: Рябошапка уволил прокурора Днепропетровской области : Днепровская Панорама 13:27
- Прокурор Днепропетровщины уволен : Новости Днепра 13:26
- Рябошапка уволил прокурора Днепропетровской области : Вести.ua 13:14
- Рябошапка уволил прокурора Днепропетровской области : РБК-Україна 13:11
- Уволен прокурор Днепропетровской области : Nikopolnews.net 13:10
- Рябошапка уволил прокурора Днепропетровской области : НикВести 13:09
- Рябошапка уволил прокурора Днепропетровской области : Bigmir)net Новости 13:08
- Рябошапка уволил прокурора Днепропетровской области : LB.ua 13:07