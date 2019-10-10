Количество украинцев за 9 месяцев сократилось на 1,5 млн человек, - Дубилет (48)

- Украину с начала года покинули 1,5 млн человек : Кам'янске портал 23:03
- Дубилет: С начала года количество проживающих на территории Украины граждан сократилось на 1,5 млн : Journalist.today 20:47
- С начала года украинцев стало меньше на 1,5 млн - Дубилет : DailyUA 20:24
- С начала 2019 года количество украинцев сократилось на 1,5 млн, - Дубилет : Вечерние Вести 19:58
- С начала 2019 года из Украины выехало 1,5 млн человек, - Дубилет : 112.ua 18:30
- Дубилет: Из Украины уезжает больше, чем приезжает : Вести.ua 18:14
- С начала года выехало 1,5 млн украинцев, - Кабмин : Рубрика 17:32
- Стало известно, сколько украинцев выехали из страны и не вернулись [инфографика] : Комсомольская Правда в Украине 17:31
- С начала года украинцев стало меньше на 1,5 млн - Дубилет : РИА Мелитополь 17:27
- С начала года полтора миллиона украинцев выехали из страны : #Буквы 17:19
- Украину с начала года покинули 1,5 млн человек : Fin.org.ua 17:15
- С начала года количество украинцев, проживающих в Украине, сократилось на 1,5 млн человек : World News 17:14
- С начала 2019 года количество украинцев сократилось на 1,5 млн, - Дубилет : СЛОВО Одесса 16:48
- Украину с начала года покинули 1,5 млн человек : Укрудпром 16:44
- Количество украинцев за 9 месяцев сократилось на 1,5 млн человек, - Дубилет : Фокус 16:34
- Украинцев стало меньше на полтора миллиона с начала года : 2000.ua 16:30
- В Кабмине сказали, сколько украинцев уехали из Украины и не вернулись : Depo 16:02
- С начала года украинцев стало меньше на 1,5 млн - Дубилет : Власти.нет 15:44
- С начала года из Украины уехали 1,5 миллиона человек : Минпром 15:38
- Количество украинцев сократилось на 1,5 млн чел - Дубилет : Fixygen 15:35
- В Кабмине рассказали о резком сокращении численности украинского населения : From-UA.com 15:34
- С начала года украинцев стало меньше на 1,5 млн - Дубилет : Вибори в Україні та світі 15:17
- Дубилет рассказал, сколько украинцев с начала года выехали из Украины и не вернулись : НВ Бизнес 15:12
- Население Украины сократилось на 1,5 млн человек с начала года - Дубилет : ДнепрCity.net 15:09
- C начала года Украину покинуло 1,5 млн человек : Maanimo 15:07
- С начала года количество украинцев сократилось на 1,5 млн человек, - Кабмин : Фраза.ua 14:37
- Сколько украинцев покинули страну с начала года : Gazeta.ua 14:35
- Население Украины сократилось на 1,5 млн человек с начала года - Дубилет : Диванна Сотня 14:33
- С начала года количество украинцев сократилось на 1,5 млн человек - министр (ИНФОГРАФИКА) : Ракурс 14:24
- С начала 2019 года Украину покинуло 1,5 миллиона человек - Дубилет : Bigmir)net Финансы 14:17
- Количество украинцев сократилось на 1,5 миллиона с начала года - Дубилет : Зеркало недели. Украина 14:16
- Дубилет: С начала года из Украины выехало 1,5 млн украинцев : Українська правда 14:10
- Население Украины сократилось еще 1,5 миллионов : Lenta.ua 14:07
- С начала 2019-го количество проживающих в Украине сократилось на 1,5 миллиона - Дубилет : УНИАН 14:02
- С начала 2019 года Украину покинуло 1,5 миллиона человек - Дубилет : Bigmir)net Новости 13:38
- Сколько украинцев покинуло страну с начала года : Gazeta.ua 13:35
- Население Украины сократилось на 1,5 млн человек с начала года - Дубилет : Хвиля 13:35
- С начала года из страны уехали 1,5 миллиона человек : Капитал 13:20
- Шокирующая цифра: министр рассказал, на сколько сократилось число украинцев : Телеграф.com.ua 13:13
- Дубилет: Количество украинцев с начала 2019 сократилось на 1,5 млн человек : Новости Донбасса 13:09
- Количество проживающих в нашей стране украинцев с начала 2019 года сократилось на 1,5 млн человек, - Дубилет : LB.ua 13:07
- Количество украинцев с начала года сократилось на 1,5 млн человек : ForUm 13:04
- Дубилет: С начала года количество украинцев сократилось на 1,5 млн человек : InfoResist.org 13:01