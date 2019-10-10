Количество украинцев за 9 месяцев сократилось на 1,5 млн человек, - Дубилет (48)

Фокус 2019.10.10 16:34

2019-10-10 15:58:03 Фото: houstonhfriends.org Из Украины уезжает больше, чем приезжает, а умирает больше, чем рождается Количество украинцев с начала текущего года сократилось на 1,5 млн человек. Об этом написал министр Кабмина Дмитрий Дубилет в своем блоге Telegram. "С начала года количество украинцев, проживающих на нашей территории, сократилось на 1,5 млн чел.

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